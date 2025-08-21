Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Con la vara por el piso, el flamante técnico de Colón Ezequiel Medrán tiene mucho más para ganar que para perder en los siete partidos que dirigirá

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 12:23hs
Ezequiel Medrán tiene mucho más para ganar que para perder.

Es lógica la decisión de Ezequiel Medrán de aceptar la oferta de Colón. Y a diferencia de lo que algunos pueden pensar, respecto a que no es lo ideal agarrar un equipo a siete fechas del final de la competencia, el flamante DT tiene mucho más para ganar que para perder.

Medrán tiene mucho más para ganar

Con la vara por el piso y el antecedente que los tres técnicos anteriores fracasaron, con poco, Medrán podrá mostrar una mejoría. Y si bien, siempre se puede estar peor, si los resultados no se dan, poco se le podrá exigir al nuevo DT.

En cambio, con un par de buenos resultados, automáticamente, la imagen de Medrán será destacada y quizás tenga la chance de continuar en Colón, más allá de las elecciones que se llevarán a cabo en el club.

La realidad indica que Medrán llega precedido de muy buenos antecedentes y es por eso que los dirigentes sabaleros lo fueron a buscar en un intento de dar un golpe de efecto.

LEER MÁS: Colón podría contar con Ignacio Lago para el partido ante Chacarita

El nuevo cuerpo técnico tiene poco tiempo de trabajo, sin embargo, sobran los ejemplos de equipos que con un solo cambio de entrenador el rendimiento fue diametralmente opuesto.

Es verdad que eso no ocurrió con este plantel de Colón que ya se consumió a tres técnicos sin ninguna mejora. Pero quizás con Medrán, esta tendencia se pueda revertir.

Se trata del último manotazo de ahogado que da la comisión directiva que preside Víctor Godano. Para la dirigencia es la última chance de terminar el torneo de una manera algo más decorosa y para Medrán es su gran oportunidad.

Colón Medrán técnico
