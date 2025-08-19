Uno Santa Fe | Escenario | Cuarteto de Nos

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto de Nos convocó a miles de personas en el Estadio Cubierto del Club Unión de Santa Fe y en el Bioceres Arena de Rosario

19 de agosto 2025
El Cuarteto de Nos convocó a miles de personas el viernes 15 de agosto en el Estadio Cubierto del Club Unión de Santa Fe y el sábado 16 en el Bioceres Arena de Rosario. La banda uruguaya presentó su nuevo disco y combinó estrenos con los clásicos que marcaron a varias generaciones.

El Cuarteto De Nos en Club Unión de Santa Fe

En Santa Fe, el público acompañó cada tema y no faltaron los momentos emotivos, como cuando sonó No llora, coreada por todos. El cierre llegó con Yendo a la casa de Damián, que puso a saltar a todo el estadio y generó un pogo total. Entre la multitud se destacaba la presencia de familias enteras y varios niños que, con la misma entrega que los mayores, se sabían de memoria cada canción.

Tristeza en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del actor Alberto Martín

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!