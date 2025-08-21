Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

La dirigencia de Unión brindó todos los datos a tener en cuenta para el compromiso del domingo frente a Huracán en el estadio 15 de Abril

La dirigencia de Unión comunicó este jueves todos los detalles para el regreso de su equipo al 15 de Abril, cuando reciba este domingo, desde las 14, a Huracán por un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La apertura del estadio fue a las 12, dos horas antes del comienzo del compromiso. Por su parte, la oficina de socios permanecerá abierta jueves y viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00; en tanto el sábado en el horario de 9.00 a 12.00. El domingo estará cerrada.

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (agosto).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $23.000

JUBILADOS: $11.500

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $6.500

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS