Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

La dirigencia de Unión brindó todos los datos a tener en cuenta para el compromiso del domingo frente a Huracán en el estadio 15 de Abril

Ovación

Ovación

21 de agosto 2025 · 11:52hs
Prensa Unión

La dirigencia de Unión comunicó este jueves todos los detalles para el regreso de su equipo al 15 de Abril, cuando reciba este domingo, desde las 14, a Huracán por un nuevo capítulo del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La apertura del estadio fue a las 12, dos horas antes del comienzo del compromiso. Por su parte, la oficina de socios permanecerá abierta jueves y viernes de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00; en tanto el sábado en el horario de 9.00 a 12.00. El domingo estará cerrada.

IMPORTANTE:

– NO HAY MÁS VENTA FÍSICA EN BOLETERIAS. LA VENTA DE GENERALES Y PLATEAS ES EXCLUSIVAMENTE ONLINE.

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (agosto).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $23.000

JUBILADOS: $11.500

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $6.500

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

– EL CODO DE DAMAS Y JUBILADOS ES EXCLUSIVO PARA SOCIOS

Unión Huracán 15 de Abril
