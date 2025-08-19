Uno Santa Fe | Escenario | Miguel Mateos

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

El sábado 16 de agosto, Miguel Mateos ofreció un show histórico en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe con localidades agotadas

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

19 de agosto 2025 · 07:27hs
Miguel Mateos en Santa Fe

Harlem Show

Miguel Mateos en Santa Fe

El sábado 16 de agosto, Miguel Mateos ofreció un show histórico en el Estadio Cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe. Con localidades agotadas, el músico convocó a varias generaciones de fanáticos que lo acompañaron en una fiesta de rock.

Miguel Mateos Santa Fe 2025 (2)

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

La presentación se enmarcó en la gira internacional que celebra los 40 años de Rockas Vivas, uno de los discos más emblemáticos del rock argentino. Sobre el escenario, el artista recorrió sus grandes éxitos: Perdiendo el control, Va por vos, para vos, Tirá para arriba y otros clásicos que marcaron los años ’80 y que volvieron a sonar con la misma fuerza.

Miguel Mateos Santa Fe 2025 (3)

El público, integrado en gran parte por quienes crecieron con esas canciones, revivió aquellas épocas con complicidad. La noche tuvo el clima de reencuentro esperado: Mateos ratificó su lugar como uno de los músicos más influyentes del género y Santa Fe lo acompañó.

Miguel Mateos Santa Fe Unión
