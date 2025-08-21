Uno Santa Fe | Santa Fe | Parque del Sur

Parque del Sur: con un presupuesto de casi $130 millones, se realizarán tres perforaciones para mejorar la calidad del agua

La Municipalidad de Santa Fe realizará tres perforaciones en el Parque del Sur que permitirán oxigenar el agua del lago, su ambiente y ecosistema. Con el presupuesto oficial de $129.888.000,00, se presentaron dos oferentes.

21 de agosto 2025 · 20:44hs
El Municipio continúa con las obras para mejorar las condiciones del lago del Parque del Sur

El Municipio continúa con las obras para mejorar las condiciones del lago del Parque del Sur

Este jueves se llevó a cabo la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 15/2025, correspondiente a la ejecución de tres perforaciones junto con su equipo de bombeo, a realizarse en el lago del Parque del Sur con el fin de mejorar las condiciones del lago.

Esta licitación, con un presupuesto oficial de $129.888.000,00, es la última de una serie de convocatorias que tienen como fin la realización de obras que permitirán alimentar de agua subterránea al lago del parque, y así favorecer la incorporación de oxígeno al espejo de agua, y con eso propiciar la mejora del ambiente y el ecosistema.

Para ella, se presentaron dos empresas; BR CONSTRUCCIONES SRL con la oferta de $123.985.326,83 y COIVALSA S.A con la suma de $121.408.210,32.

Ambas propuestas serán estudiadas y evaluadas por una comisión especial integrada por el Director de Hidráulica Ricardo Burne, la Abogada Gisela Di Paolo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, y la Asistente Profesional Verónica Guillielmone, de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, quienes aconsejarán al Departamento Ejecutivo Municipal la decisión que estimen procedente adoptar.

El adjudicatario de la licitación deberá ejecutar los trabajos de perforación y entubamiento con máquinas de una potencia adecuada a la profundidad y diámetro de los pozos, y con las herramientas necesarias para la ejecución de estos trabajos.

La obra

El objeto de las perforaciones es favorecer la circulación y renovación del agua del lago, tarea vital para la supervivencia de la mayoría de los organismos acuáticos, incluyendo peces, plantas y microorganismos. La falta de oxígeno puede provocar la proliferación de algas, acumulación de lodos y mal olor, lo que deteriora la calidad del agua y afecta la vida acuática. Al mejorar la oxigenación contribuye al restablecimiento del equilibrio ecológico del lago, favoreciendo la creación y mantenimiento de un ecosistema sano.

Por las obras, el subsecretario de Asuntos Hídricos, Mario Bardus explicó: “Estas perforaciones aportarán agua nueva. El lago tiene un sistema que extrae agua y la descarga al canal de acceso sur. Toda esa recirculación significa el movimiento de agua que hace que se genere más oxígeno y mejore la calidad del agua para cualquier tipo de actividad recreativa”.

Perforaciones

Estas tres perforaciones facilitarán la incorporación de oxígeno al lago mediante la extracción de agua subterránea. En este proceso los chorros de agua entran en contacto con la atmósfera adhiriendo oxígeno del ambiente que introducen al lago. La oxigenación de lagos es crucial para la salud y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, se pueden prevenir y revertir problemas de calidad del agua, proteger la vida acuática y mejorar la salud del medio ambiente.

La obra se complementa con una licitación realizada meses atrás para la adquisición de materiales eléctricos necesarios que se acoplan a los tableros de estas perforaciones y van a ser instalados por personal municipal.

Parque del Sur lago perforaciones agua obra
