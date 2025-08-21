Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

El defensor de Colón, Guillermo Ortiz, dejó su impresión tras la presentación de Ezequiel Medrán en la previa del partido ante Chacarita en el Brigadier López

Luego de la presentación oficial de Ezequiel Medrán como nuevo técnico de Colón , el defensor Guillermo Ortiz habló con los medios a la salida del predio 4 de Junio y dejó sus sensaciones en este nuevo ciclo, que atraviesa un momento delicado en la Primera Nacional.

Con el foco puesto en cortar la mala racha de cuatro derrotas consecutivas, el zaguero se perfila como titular para el compromiso del próximo sábado, a las 14, cuando el Sabalero reciba a Chacarita por la 28ª fecha del grupo B, para intentar sacarse la mufa y tomar un poco de aire en la lucha por la permanencia.

La mira de Ortiz en Colón

“Se presentó y ahora nos enfocaremos en preparar el partido del sábado lo mejor posible. Hay que estar a la altura y ganarle a Chacarita el fin de semana”, sostuvo dejando en claro que el plantel ya cambió el chip y está mentalizado en sumar de a tres para recuperar la confianza luego de que la dirigencia decida desafectar a Martín Minella en el cargo principal.

Guillermo Ortiz.jpeg Ortiz dijo que ahora solo queda ir conociendo a Medrán en Colón. Prensa Colón

Sobre el arribo de Medrán, expresó en algunas de sus breves consideraciones cuando se retiraba con su auto: “Lo iremos conociendo para tratar de dar lo mejor y buscar ganar cuanto antes”.

Colón se encuentra en una etapa complica con la necesidad urgente de reencontrarse con la victoria para calmar las aguas en una temporada que ya está perdida por más que resten varios meses por delante. La llegada de Medrán busca renovar energías y darle un nuevo impulso al equipo en la recta final de la fase regular.