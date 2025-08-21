Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

El defensor de Colón, Guillermo Ortiz, dejó su impresión tras la presentación de Ezequiel Medrán en la previa del partido ante Chacarita en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 16:15hs
Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Prensa Colón

Luego de la presentación oficial de Ezequiel Medrán como nuevo técnico de Colón, el defensor Guillermo Ortiz habló con los medios a la salida del predio 4 de Junio y dejó sus sensaciones en este nuevo ciclo, que atraviesa un momento delicado en la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Marcos Díaz seguirá trabajando apartado en Colón por ahora

Con el foco puesto en cortar la mala racha de cuatro derrotas consecutivas, el zaguero se perfila como titular para el compromiso del próximo sábado, a las 14, cuando el Sabalero reciba a Chacarita por la 28ª fecha del grupo B, para intentar sacarse la mufa y tomar un poco de aire en la lucha por la permanencia.

• LEER MÁS: La primera formación de Colón que definió Ezequiel Medrán

La mira de Ortiz en Colón

“Se presentó y ahora nos enfocaremos en preparar el partido del sábado lo mejor posible. Hay que estar a la altura y ganarle a Chacarita el fin de semana”, sostuvo dejando en claro que el plantel ya cambió el chip y está mentalizado en sumar de a tres para recuperar la confianza luego de que la dirigencia decida desafectar a Martín Minella en el cargo principal.

Guillermo Ortiz.jpeg
Ortiz dijo que ahora solo queda ir conociendo a Medrán en Colón.

Ortiz dijo que ahora solo queda ir conociendo a Medrán en Colón.

Sobre el arribo de Medrán, expresó en algunas de sus breves consideraciones cuando se retiraba con su auto: “Lo iremos conociendo para tratar de dar lo mejor y buscar ganar cuanto antes”.

• LEER MÁS: Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Colón se encuentra en una etapa complica con la necesidad urgente de reencontrarse con la victoria para calmar las aguas en una temporada que ya está perdida por más que resten varios meses por delante. La llegada de Medrán busca renovar energías y darle un nuevo impulso al equipo en la recta final de la fase regular.

Colón Guillermo Ortiz Ezequiel Medrán
Noticias relacionadas
El DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso de un primer ensayo futbolístico.

La primera formación de Colón que definió Ezequiel Medrán

Ezequiel Medrán tiene mucho más para ganar que para perder.

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Desde que asumió como presidente de Colón, Víctor Godano cesanteó a seis entrenadores.

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

laborie, tras la llegada de medran: tenemos que trabajar y recibir mucha informacion

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

Lo último

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Último Momento
Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

Independiente responsabilizó a los hinchas de Universidad de Chile por los desmanes

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Moretti reapareció en San Lorenzo tras levantar su licencia

Moretti reapareció en San Lorenzo tras levantar su licencia

Media sanción a la ley de emergencia por discapacidad: alivio en Santa Fe, pero persisten los atrasos de pago

Media sanción a la ley de emergencia por discapacidad: alivio en Santa Fe, pero persisten los atrasos de pago

Ovación
Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Víctor Godano se convirtió en un despedidor serial de entrenadores

Laborie, tras la llegada de Medrán: Tenemos que trabajar y recibir mucha información

Laborie, tras la llegada de Medrán: "Tenemos que trabajar y recibir mucha información"

Gerometta, sin lugar en Unión, rechazó una oferta para jugar en el ascenso

Gerometta, sin lugar en Unión, rechazó una oferta para jugar en el ascenso

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"