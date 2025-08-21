Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Unión deberá seguir esperando para obtener un rédito económico por Juan Ignacio Nardoni, porque Racing desestimó una oferta de Napoli

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2025 · 19:27hs
Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

@RacingClub

Unión deberá seguir esperando para obtener un rédito económico por el volante Juan Nardoni, ya que en las últimas horas, Racing desestimó una oferta formal de Napoli de Italia de 11.000.000 de dólares. Una cifra importante pero que fue rápidamente rechazada.

El motivo: el monto está lejos de la cláusula de rescisión, que ronda los 22.000.000 de dólares. El doble de lo ofrecido. Medios partidarios de la Academia informan que desde el club fueron claros en su postura, de que solo negociarán a partir de una cifra cercana a ese valor.

Unión tiene el 30% de Nardoni

Para el Tate, cualquier posible transferencia del volante central genera atención inmediata, ya que mantiene el 30% del pase, tras haberlo transferido a Racing en diciembre de 2022. Por eso, cada movimiento o interés que surge en el mercado internacional pone al Rojiblanco en estado de alerta.

En Unión saben que, con este nivel, Nardoni va a durar muy poco en Racing y será vendido.

En Unión saben que, con este nivel, Nardoni va a durar muy poco en Racing y será vendido.

Más allá del interés de Napoli, que buscaba reforzarse con un joven mediocampista de proyección, por ahora no habrá novedades inmediatas para las arcas rojiblancas. Sin embargo, el crecimiento sostenido de Nardoni y su buena proyección internacional permiten pensar que no será la última oferta que llegue por él en este mercado o en el futuro cercano.

Mientras tanto, en Santa Fe, Unión sigue atento y expectante, sabiendo que un eventual traspaso del mediocampista podría significar una inyección económica clave en un momento donde cada ingreso cuenta.

Unión Juan Nardoni Napoli
