Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda  

En la madrugada de este lunes , falleció en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, Alejandro Emanuel Zapata , un joven de 29 años que había sido baleado el domingo por la tarde en inmediaciones de bulevar Oroño y las vías altas , en la zona noreste de Coronda , departamento San Jerónimo .

El hecho ocurrió pasadas las 16 del domingo, cuando vecinos de la zona escucharon múltiples disparos de arma de fuego y encontraron a Zapata tirado en la calle, al lado de su moto . De inmediato dieron aviso a la Policía , que arribó al lugar y constató que la víctima presentaba heridas de bala en el tórax, abdomen y pie derecho .

Según los primeros testimonios, todo habría ocurrido en el marco de una emboscada, aunque no se descarta ninguna hipótesis.

Traslado y asistencia médica

Zapata fue trasladado de urgencia al Samco de Coronda, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivado en ambulancia al hospital Cullen, ingresando en estado crítico al área de Emergentología. Allí recibió asistencia respiratoria mecánica y transfusiones de sangre, quedando internado en la unidad de terapia intensiva.

Pese al esfuerzo de los médicos, el joven sufrió una falla multiorgánica y finalmente murió en la madrugada de este lunes.

Investigación y peritajes

La zona donde ocurrió el ataque quedó preservada como escena del crimen. Personal policial trabajó en la recolección de testimonios de vecinos y en la búsqueda de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes de los agresores.

El hecho fue informado a la Unidad Regional XV y al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Los peritajes criminalísticos quedaron a cargo de los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

