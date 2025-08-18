En la madrugada de este lunes, falleció en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, Alejandro Emanuel Zapata, un joven de 29 años que había sido baleado el domingo por la tarde en inmediaciones de bulevar Oroño y las vías altas, en la zona noreste de Coronda, departamento San Jerónimo.
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda
Un joven de 29 años murió en el hospital Cullen. La víctima recibió disparos en el tórax y abdomen y la Policía investiga el crimen
Por Juan Trento
La emboscada y el ataque a balazos
El hecho ocurrió pasadas las 16 del domingo, cuando vecinos de la zona escucharon múltiples disparos de arma de fuego y encontraron a Zapata tirado en la calle, al lado de su moto. De inmediato dieron aviso a la Policía, que arribó al lugar y constató que la víctima presentaba heridas de bala en el tórax, abdomen y pie derecho.
Según los primeros testimonios, todo habría ocurrido en el marco de una emboscada, aunque no se descarta ninguna hipótesis.
Traslado y asistencia médica
Zapata fue trasladado de urgencia al Samco de Coronda, donde recibió las primeras atenciones. Debido a la gravedad de las heridas, fue derivado en ambulancia al hospital Cullen, ingresando en estado crítico al área de Emergentología. Allí recibió asistencia respiratoria mecánica y transfusiones de sangre, quedando internado en la unidad de terapia intensiva.
Pese al esfuerzo de los médicos, el joven sufrió una falla multiorgánica y finalmente murió en la madrugada de este lunes.
Investigación y peritajes
La zona donde ocurrió el ataque quedó preservada como escena del crimen. Personal policial trabajó en la recolección de testimonios de vecinos y en la búsqueda de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes de los agresores.
El hecho fue informado a la Unidad Regional XV y al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Los peritajes criminalísticos quedaron a cargo de los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI).
• LEER MÁS: Recreo: rescataron a tres hermanas víctimas de violencia y detuvieron a su padre