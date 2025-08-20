Uno Santa Fe | Policiales | barrio Las Lomas

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Ocurrió este miércoles por la tarde. Tras ser herido de muerte en el rostro, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde se constató su fallecimiento. La víctima fue identificada como Sergio Alcides Medina.

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de agosto 2025 · 18:53hs
Asesinan a un joven de 19 años en barrio Las Lomas.

Un violento episodio sacudió este miércoles por la tarde barrio Las Lomas, cuando, a pocos minutos de las 17, un joven fue atacado a tiros en la vía pública. La víctima, identificada como Sergio Alcides Medina, de 19 años, recibió un impacto de bala en el rostro que le causó la muerte.

El trágico suceso ocurrió en la intersección de las calles Estanislao Zeballos y 1° pasaje, en pleno barrio Las Lomas. Tras el ataque, Medina fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, pero a pesar de los esfuerzos del personal de Emergentología, ya había fallecido al llegar al centro médico. Los profesionales confirmaron que la herida mortal se encontraba en la zona occipital, con orificio de salida debajo de uno de sus ojos.

LEER MÁS: Emboscaron y asesinaron a un hombre de un balazo que le perforó la cabeza en el barrio 29 de Abril

La investigación en curso

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato al 911, lo que provocó la rápida llegada de efectivos policiales que acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó el traslado del cuerpo de Medina a la morgue judicial para que se realice la autopsia. Además, se solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) que realice las pericias criminalísticas en el lugar de los hechos.

El objetivo de las autoridades es recabar todas las pruebas posibles. Para ello, se está trabajando en la búsqueda de testigos entre los vecinos de la zona y los familiares de la víctima. Asimismo, se están revisando las grabaciones de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que puedan aportar información crucial sobre el ataque y ayudar a identificar a los responsables.

barrio Las Lomas crimen cabeza balazo investigación
