Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Un vecino alertó al 911 sobre el hecho. La policía y el médico forense confirmaron que el cuerpo, con signos de haber sido asesinado horas antes, estaba atado de manos y pies.

En las primeras horas de la tarde de este sábado, un estremecedor hallazgo conmocionó a la zona rural entre Recreo y Monte Vera. Un vecino, mientras observaba una cava en calle Presidente Roca, divisó lo que parecía ser un cuerpo humano. Inmediatamente, dio aviso a la central de emergencias 911, lo que desencadenó un operativo policial.

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 16° de Recreo arribaron al lugar, asegurando la escena para evitar cualquier tipo de contaminación. El médico de la policía, tras una primera inspección, confirmó el peor de los presagios: se trataba de un cadáver calcinado. Además, se constató que la víctima estaba maniatada de pies y manos, y que los restos óseos aún presentaban temperatura, lo que sugiere que el crimen pudo haber ocurrido durante la madrugada de este mismo sábado.

Detalles del hallazgo y la investigación

Los indicios iniciales apuntan a la brutal ejecución de un hombre, cuya identidad aún se desconoce. Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos, en coordinación con el médico forense, realizaron las primeras pericias en el lugar. La constatación de que el cuerpo estaba completamente calcinado y aún conservaba calor es un dato clave para determinar el momento del deceso.

En paralelo, la policía inició la búsqueda de posibles testigos en la zona rural del hallazgo, así como la revisión de cámaras de videovigilancia cercanas que puedan haber registrado imágenes reveladoras sobre el suceso. El objetivo es obtener pistas que permitan identificar a la víctima y a los responsables de este atroz crimen.

Cadáver calcinado

La alta temperatura del cadáver, junto con otros elementos materiales encontrados en la cava, refuerzan la hipótesis de que el homicidio fue consumado en las horas previas al hallazgo. La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe fueron informadas de la novedad.

El fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias, tomó intervención en el caso. El fiscal ordenó la realización de todos los peritajes criminalísticos de rigor y el traslado del cadáver a la morgue judicial para la necropsia. Este procedimiento es fundamental para intentar establecer la causa de la muerte, la identidad de la víctima y obtener cualquier otra información relevante para la investigación.

Como parte del protocolo en este tipo de casos, la policía también está cotejando la información con los pedidos de paradero de personas desaparecidas en el departamento La Capital, en la provincia de Santa Fe y en el resto del país. Aunque solo se hallaron restos óseos calcinados, se busca cualquier similitud con la complexión física de la víctima que pueda contribuir a su identificación.