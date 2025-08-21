Uno Santa Fe | Colón | Colón

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Tras ser removido al frente del plantel profesional, Martín Minella ya tomó una decisión en Colón sobre su futuro

21 de agosto 2025 · 17:13hs
José Busiemi / UNO Santa Fe

Luego estar al frente del plantel profesional de Colón, Martín Minella ya tiene definido su futuro. Tras tomarse algunos días de descanso, regresará como conductor de la reserva a partir del lunes próximo. En su momento hubo dudas sobre lo que haría, pero lo pensó detenidamente en estas horas.

• LEER MÁS: Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Minella asumió luego de la salida de Andrés Yllana en un momento delicado de la Primera Nacional. Arrancó bien, pero la racha de cuatro derrotas en fila le pasaron factura. Igual, desde la dirigencia valoraron su compromiso, conocimiento del plantel y su trabajo cotidiano.

• LEER MÁS: Marcos Díaz seguirá trabajando apartado en Colón por ahora

Minella vuelve a la reserva de Colón

Pese a ello, la comisión directiva tomó la decisión de buscar un técnico con mayor experiencia para encarar la recta final del torneo de la Primera Nacional, sabiendo que todo pasa ahora por encontrar puntos que permitan encontrar tranquilidad en la zona baja. Esa búsqueda concluyó con la llegada de Ezequiel Medrán, quien ya fue presentado formalmente.

“Un poco de tristeza y la sensación de no haber podido. Estuvimos cerca, porque empezamos bien, pero la seguidilla negativa y el momento institucional hizo que se tomara esta decisión. Así que solo queda acompañar, más allá de que me sentía con fuerzas para seguir. Son libres de optar y solo vine a despedirme del plantel”, consideró Minella en las últimas horas.

• LEER MÁS: La primera formación de Colón que definió Ezequiel Medrán

Como parte de la reorganización interna, para el compromiso de este viernes en reserva, quienes estarán a cargo serán Martín Bieler y Fernando Ponce, hasta que Minella regrese plenamente sus funciones a partir del lunes.

