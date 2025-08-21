Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Tras ser removido al frente del plantel profesional, Martín Minella ya tomó una decisión en Colón sobre su futuro

Luego estar al frente del plantel profesional de Colón , Martín Minella ya tiene definido su futuro. Tras tomarse algunos días de descanso, regresará como conductor de la reserva a partir del lunes próximo. En su momento hubo dudas sobre lo que haría, pero lo pensó detenidamente en estas horas.

Minella asumió luego de la salida de Andrés Yllana en un momento delicado de la Primera Nacional. Arrancó bien, pero la racha de cuatro derrotas en fila le pasaron factura. Igual, desde la dirigencia valoraron su compromiso, conocimiento del plantel y su trabajo cotidiano.

Minella vuelve a la reserva de Colón

Pese a ello, la comisión directiva tomó la decisión de buscar un técnico con mayor experiencia para encarar la recta final del torneo de la Primera Nacional, sabiendo que todo pasa ahora por encontrar puntos que permitan encontrar tranquilidad en la zona baja. Esa búsqueda concluyó con la llegada de Ezequiel Medrán, quien ya fue presentado formalmente.

Colón Minella No sigue en Colón. Prensa Colón

“Un poco de tristeza y la sensación de no haber podido. Estuvimos cerca, porque empezamos bien, pero la seguidilla negativa y el momento institucional hizo que se tomara esta decisión. Así que solo queda acompañar, más allá de que me sentía con fuerzas para seguir. Son libres de optar y solo vine a despedirme del plantel”, consideró Minella en las últimas horas.

Como parte de la reorganización interna, para el compromiso de este viernes en reserva, quienes estarán a cargo serán Martín Bieler y Fernando Ponce, hasta que Minella regrese plenamente sus funciones a partir del lunes.