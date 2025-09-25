Desde el miércoles 1 hasta el jueves 30 de octubre permanecerán abiertas las preinscripciones a Jardines Municipales de Santa Fe para el Ciclo 2026. Las familias interesadas deberán acercarse a cada jardín, personalmente, con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño a preinscribir.
El 1 de octubre abren las preinscripciones 2026 para los Jardines Municipales
Hay 17 instituciones educativas en barrios de la ciudad de Santa Fe, con educación pública y de calidad para niños desde los 45 días hasta los 3 años, inclusive
¿Dónde se encuentran los Jardines Municipales?
Son 17 los Jardines Municipales y estas son sus direcciones
- Abasto (Espinosa 6800),
- San Agustín (Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut),
- Loyola (Furlong y Pedroni),
- Villa Hipódromo (Roque Sáenz Peña 6150),
- Barranquitas Pro Mejoras (Artigas 4100),
- Barranquitas Sur (Iturraspe y Lamadrid),
- Alto Verde (Roberto Galarza 246),
- La Guardia (Roberto Moyano s/n),
- Las Flores (Regimiento 12 de Infantería y Europa),
- Roca (República de Siria y Callejón Roca),
- Atilio Rosso (Aguado 3090),
- San Lorenzo (Juan Díaz de Solís 1410),
- Chalet (Roque Sáenz Peña 702),
- Varadero Sarsotti (Hornero y Benteveo),
- Facundo Zuviría (Avenida Facundo Zuviría 8100),
- Coronel Dorrego (Matheu y Alberdi)
- Jardín Municipal para Hijos de Empleados Municipales (Urquiza 1971).
¿Quién puede asistir al Jardín Municipal?
Cualquier niño, desde los 45 días hasta los tres años de edad. Solo el Jardín de Empleados es exclusivo para hijos y nietos de empleados municipales.
¿Cómo se realiza la preinscripción?
Es necesario acercarse personalmente al jardín de interés, con el DNI del niño a inscribir. En esta instancia se asignará un turno para la entrevista con la familia, luego de la cual se irá confeccionando la lista de ingresos y la de espera que estará disponible para cuando vayan surgiendo vacantes.
Los Jardines Municipales estarán abiertos para este trámite de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16.
En el caso del Jardín Municipal para hijos de empleados municipales, las preinscripciones se realizan de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Cabe destacar que este jardín solo recibe, tal como su nombre lo indica, a niños, hijos y nietos de empleados de la Municipalidad.
¿Qué ofrece el Jardín Municipal?
Los Jardines Municipales de Santa Fe brindan educación pública y de calidad y están distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Cuentan con dos turnos, mañana y tarde y sus salas están a cargo de docentes profesionales graduadas y en permanente capacitación.
Las familias son integradas al jardín y acompañadas en la crianza de los más pequeños. Se trabaja para generar un mayor y mejor vínculo, brindando contención, actividades compartidas, capacitaciones y espacios de reflexión sobre temas como alimentación, salud, sexualidad, prevención de accidentes e higiene en el hogar, así como el conocimiento de derechos de la niñez. Además, se favorece la inclusión social de las mujeres que disponen de tiempo para estudiar y trabajar.