Uno Santa Fe | preinscripciones

El 1 de octubre abren las preinscripciones 2026 para los Jardines Municipales

Hay 17 instituciones educativas en barrios de la ciudad de Santa Fe, con educación pública y de calidad para niños desde los 45 días hasta los 3 años, inclusive

25 de septiembre 2025 · 08:42hs
Abren las preinscripciones para los Jardines Municipales de Santa Fe

Abren las preinscripciones para los Jardines Municipales de Santa Fe

Desde el miércoles 1 hasta el jueves 30 de octubre permanecerán abiertas las preinscripciones a Jardines Municipales de Santa Fe para el Ciclo 2026. Las familias interesadas deberán acercarse a cada jardín, personalmente, con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño a preinscribir.

jardines municipales 1.jpg
Egresaron 565 alumnos y alumnas de salas de 3 años

Egresaron 565 alumnos y alumnas de salas de 3 años

¿Dónde se encuentran los Jardines Municipales?

Son 17 los Jardines Municipales y estas son sus direcciones

  1. Abasto (Espinosa 6800),
  2. San Agustín (Fray de Aroca, entre Chaco y Chubut),
  3. Loyola (Furlong y Pedroni),
  4. Villa Hipódromo (Roque Sáenz Peña 6150),
  5. Barranquitas Pro Mejoras (Artigas 4100),
  6. Barranquitas Sur (Iturraspe y Lamadrid),
  7. Alto Verde (Roberto Galarza 246),
  8. La Guardia (Roberto Moyano s/n),
  9. Las Flores (Regimiento 12 de Infantería y Europa),
  10. Roca (República de Siria y Callejón Roca),
  11. Atilio Rosso (Aguado 3090),
  12. San Lorenzo (Juan Díaz de Solís 1410),
  13. Chalet (Roque Sáenz Peña 702),
  14. Varadero Sarsotti (Hornero y Benteveo),
  15. Facundo Zuviría (Avenida Facundo Zuviría 8100),
  16. Coronel Dorrego (Matheu y Alberdi)
  17. Jardín Municipal para Hijos de Empleados Municipales (Urquiza 1971).

¿Quién puede asistir al Jardín Municipal?

Cualquier niño, desde los 45 días hasta los tres años de edad. Solo el Jardín de Empleados es exclusivo para hijos y nietos de empleados municipales.

¿Cómo se realiza la preinscripción?

Es necesario acercarse personalmente al jardín de interés, con el DNI del niño a inscribir. En esta instancia se asignará un turno para la entrevista con la familia, luego de la cual se irá confeccionando la lista de ingresos y la de espera que estará disponible para cuando vayan surgiendo vacantes.

Los Jardines Municipales estarán abiertos para este trámite de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16.

En el caso del Jardín Municipal para hijos de empleados municipales, las preinscripciones se realizan de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Cabe destacar que este jardín solo recibe, tal como su nombre lo indica, a niños, hijos y nietos de empleados de la Municipalidad.

¿Qué ofrece el Jardín Municipal?

Los Jardines Municipales de Santa Fe brindan educación pública y de calidad y están distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Cuentan con dos turnos, mañana y tarde y sus salas están a cargo de docentes profesionales graduadas y en permanente capacitación.

Las familias son integradas al jardín y acompañadas en la crianza de los más pequeños. Se trabaja para generar un mayor y mejor vínculo, brindando contención, actividades compartidas, capacitaciones y espacios de reflexión sobre temas como alimentación, salud, sexualidad, prevención de accidentes e higiene en el hogar, así como el conocimiento de derechos de la niñez. Además, se favorece la inclusión social de las mujeres que disponen de tiempo para estudiar y trabajar.

preinscripciones Jardines Municipales Santa Fe Ciclo 2026

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras