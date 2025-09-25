El 1 de octubre abren las preinscripciones 2026 para los Jardines Municipales

Hay 17 instituciones educativas en barrios de la ciudad de Santa Fe, con educación pública y de calidad para niños desde los 45 días hasta los 3 años, inclusive

Desde el miércoles 1 hasta el jueves 30 de octubre permanecerán abiertas las preinscripciones a Jardines Municipales de Santa Fe para el Ciclo 2026 . Las familias interesadas deberán acercarse a cada jardín, personalmente, con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del niño a preinscribir.

¿Quién puede asistir al Jardín Municipal?

Cualquier niño, desde los 45 días hasta los tres años de edad. Solo el Jardín de Empleados es exclusivo para hijos y nietos de empleados municipales.

¿Cómo se realiza la preinscripción?

Es necesario acercarse personalmente al jardín de interés, con el DNI del niño a inscribir. En esta instancia se asignará un turno para la entrevista con la familia, luego de la cual se irá confeccionando la lista de ingresos y la de espera que estará disponible para cuando vayan surgiendo vacantes.

Los Jardines Municipales estarán abiertos para este trámite de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16.

En el caso del Jardín Municipal para hijos de empleados municipales, las preinscripciones se realizan de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Cabe destacar que este jardín solo recibe, tal como su nombre lo indica, a niños, hijos y nietos de empleados de la Municipalidad.

¿Qué ofrece el Jardín Municipal?

Los Jardines Municipales de Santa Fe brindan educación pública y de calidad y están distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Cuentan con dos turnos, mañana y tarde y sus salas están a cargo de docentes profesionales graduadas y en permanente capacitación.

Las familias son integradas al jardín y acompañadas en la crianza de los más pequeños. Se trabaja para generar un mayor y mejor vínculo, brindando contención, actividades compartidas, capacitaciones y espacios de reflexión sobre temas como alimentación, salud, sexualidad, prevención de accidentes e higiene en el hogar, así como el conocimiento de derechos de la niñez. Además, se favorece la inclusión social de las mujeres que disponen de tiempo para estudiar y trabajar.