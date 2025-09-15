Uno Santa Fe | Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña de vacunación para los alumnos en las escuelas de la ciudad

La campaña de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe llega esta semana a las escuelas “Marcos Sastre”, “Pedro de Vega” y “Mariano Quiroga”

15 de septiembre 2025 · 09:06hs
La campaña de vacunación continúa en las escuelas de Santa Fe

La campaña de vacunación continúa en las escuelas de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Las tareas de inoculación llegan a las escuelas primarias de la ciudad para completar los esquemas de vacunación de los alumnos.

El objetivo es la protección contra enfermedades como el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la difteria, el VPH y la meningitis. Esta estrategia busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir enfermedades que estaban controladas.

Se busca completar los esquemas de vacunación de niños en edad de ingreso escolar, y prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola, entre otras, en preadolescentes.

Esta semana la campaña de vacunación llegará a las siguientes escuelas

Lunes 15: Escuela N.º 1.000 “Marcos Sastre” (Berutti 5700), de 11 a 14.

Martes 16: Escuela N.º 21 “Pedro de Vega” (Matheu 350), de 11 a 14.

Miércoles 17: Escuela Primaria N.º 20 “Mariano Quiroga” (Salustiano Zavalía 866), de 11.30 a 13.

La campaña se dirige a dos grupos claves: por un lado, los niños en edad de ingreso escolar (entre cinco y seis años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la de contra VPH –que previene ciertos tipos de cáncer–, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

La jornada de vacunación ya pasó por la Escuela N.º 1.321 “Dr. Zapata Gollán”, N.º 1.413 “Monseñor Alfonso Durán”, N.º 1.258 “Simón Bolívar”, N.º 880 “Domingo Guzmán Silva” y por el Colegio Don Bosco y se extenderá durante septiembre a las escuelas N.º 42 “General Gregorio Las Heras” y N.º 3.144 “Nuestra Señora de Itatí”.

El recorrido prevé alcanzar 10 escuelas por mes y permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

