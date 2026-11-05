El Bichi Fuertes eligió sus cinco mejores goles y recordó momentos inolvidables con Colón

Bichi Fuertes pasó por el streaming de Poco de Ruido y participó del programa Todo por la Misma, donde armó un ranking con sus cinco conquistas favoritas.

Esteban Oscar Fuertes volvió a meterse en el corazón de los hinchas de Colón con un viaje por los goles más importantes de su carrera. Durante su participación en el programa Todo por la Misma, del canal de streaming Poco de Ruido, el histórico delantero armó un top cinco de sus mejores definiciones, con recuerdos, anécdotas y hasta una confesión sobre su pasado futbolero.

De un bombazo en Mendoza a una definición de nuca: los cinco elegidos del Bichi

El primer lugar fue para una conquista frente a Godoy Cruz, en Mendoza, durante 2011. Se trató de un espectacular remate desde larga distancia que todavía permanece en la memoria de los sabaleros. Al recordar la jugada, Fuertes contó: «Cuando recibo, estaba convencido de que me la daba Lobito Ledesma. Digo: la acomodo y le pego. No me preguntes por qué». Una decisión que terminó en un verdadero golazo.

En el segundo puesto ubicó su tanto frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Bosque, durante el año 2000. El propio Fuertes destacó especialmente esa conquista y reconoció que ocupa un lugar privilegiado entre sus recuerdos.

El tercer escalón quedó reservado para un gol muy particular: el que consiguió de nuca frente a Racing, en el Cilindro, el 15 de noviembre de 2008. Con humor, el Bichi reconoció que aquella definición tuvo bastante de fortuna y lanzó una frase sobre el arquero rival, Pablo Migliore: «Esto fue de casualidad, pobre loco Migliore, le hice cada gol».

El cuarto elegido fue otra gran aparición de Fuertes con la camiseta rojinegra: el impresionante golazo que le convirtió a San Lorenzo en 2009, una de esas conquistas que justifican su lugar entre los grandes delanteros de la historia del club.

Un gol a River que le generó sentimientos encontrados

El quinto puesto tuvo un significado diferente. Fuertes incluyó su conquista ante River durante el Clausura 2011, pero explicó que fue uno de los goles que más le costó celebrar desde lo emocional.

«Este me dolió muchísimo. Fue un momento delicado de River. Todo el mundo sabe que no soy santafesino, pero Colón es mi casa. Yo de chiquitito era muy fanático de River y me dolió hacerle eso», recordó.

La confesión mostró una faceta personal del máximo goleador histórico de Colón: su identificación con el Sabalero y, al mismo tiempo, el cariño que conserva por el club del que era hincha durante su infancia.

Así quedó el ranking de un futbolista que convirtió goles de todas las formas posibles y construyó una relación inolvidable con Colón. Cinco conquistas, cinco historias y una selección que seguramente abrirá el debate entre los hinchas rojinegros.