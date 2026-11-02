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Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

La Cúpula deslumbró al público santafesino con su espectáculo "El Príncipe Feliz, Corazón Dorado»" en una noche cargada de emoción, destrezas aéreas, asombro y plataformas móviles. Ante autoridades locales, creadores de contenido y la prensa de la región estrenó la más reciente y vanguardista apuesta del aclamado productor anunciando una exitosa estadía en la ciudad.

2 de noviembre 2026 · 19:45hs
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Flavio Mendoza inició oficialmente la gira nacional de su espectáculo LA CÚPULA

Flavio Mendoza inició oficialmente la gira nacional de su espectáculo LA CÚPULA

En una noche que quedará para el recuerdo de la agenda cultural de la ciudad de Santa Fe, Flavio Mendoza inició oficialmente la gira nacional de su espectáculo LA CÚPULA. Ante un público ansioso y deslumbrado ya por los juegos interactivos de la antesala, el creador de grandes éxitos nacionales volvió a elevar la vara del espectáculo en Argentina.

A través de la historia literaria de «El Príncipe Feliz. Corazón Dorado» el show desplegó una impactante combinación de actuación, canto, coreografías, acrobacias, destrezas aéreas, mapping de última generación, escenario con plataformas móviles y un vestuario de vanguardia que transportó a los espectadores a una dimensión de fantasía.

Con más de 30 artistas en escena, entre acróbatas, bailarines y cantantes en vivo, la historia que se vivió en La Cúpula fusiona el riesgo de los números aéreos con una narrativa poética sobre la conexión humana y el desapego material.

LEER MÁS: Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Al finalizar la función, el público ovacionó de pie. Flavio Mendoza subió al escenario junto a su hijo Dionisio y tomó el micrófono para agradecer el recibimiento: "Santa Fe los llevo en el corazón. Este es un show para que dejen el celular y disfruten" . Luego agregó: "Traer esta estructura y este nivel de producción a Santa Fe era un enorme desafío, pero el amor y la energía que nos devolvió la gente esta noche demuestra que apostar por el país y el arte vale totalmente la pena".

Sobre Flavio Mendoza

Es un reconocido coreógrafo, bailarín, acróbata, director artístico y productor argentino. Su trayectoria se ha destacado por la creación de espectáculos que combinan danza, teatro, música y acrobacias, ofreciendo propuestas innovadoras y de gran impacto visual. A lo largo de su carrera ha participado en importantes producciones nacionales e internacionales, consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Argentina. Su estilo se caracteriza por la creatividad, el despliegue escénico y la incorporación de tecnología y efectos especiales en cada presentación.

Gracias a su talento y constante búsqueda de innovación, Flavio Mendoza ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica. Sus producciones continúan marcando tendencia dentro del teatro y el espectáculo, convirtiéndolo en un referente de las artes escénicas en la región.

Flavio Mendoza Santa Fe público
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