La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues de Santa Fe, tendrá lugar en HUB el sábado 7 de noviembre desde las 19. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

La 12° edición del Festival de Blues en Santa Fe llega por primera vez a HUB el sábado 7 de noviembre desde las 19 con un line up de lujo. En una noche única se presentarán Vitico y Los Leones, Los Mentidores, Perro Suizo, The Polacos, Ale Kurz, Vale Acevedo, Mujeres del Blues y Regios. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y sus puntos de venta.

El Festival de Blues en Santa Fe tiene una larga historia. Comenzó con el objetivo de recuperar un lugar que la ciudad poseía en la década del 90', cuando Santa Fe era considerada por la prensa y los músicos como “La Capital del Blues”. Por entonces, todas las bandas y músicos más destacados del estilo como Memphis La Blusera, Pappo´s Blues, La Mississippi, La Bolsa, Las Blacanblues y Miguel Botafogo Trío, llegaban a Santa Fe para presentarse con exponentes locales como La Polaca Blues, La Jefferson Blues Band, La Fulana Blues Band, La Olegario y tantas otros reconocidos por su gran calidad.

En los años siguientes, por diversas razones, los sellos discográficos y los productores perdieron el interés por el blues y por ende, se corrió el foco de atención de este género musical. Pero la profunda amistad que vinculó a quienes por entonces tocaban en La Polaca Blues, hizo que decidieran reinventarse como THE POLACOS y con renovada fuerza, proponer que el blues recupere su lugar y que Santa Fe sea reconocida nuevamente como la “Capital Nacional del Blues”. Desde 2015 trabajan en la organización del festival en forma conjunta con diversas instituciones, que pasó de llamarse "Santa Fe tiene blues" al "Festival de Blues en Santa Fe"

En ese sentido, el reconocido ciclo Club de Blues Local, que se lleva adelante en Tribus Club de Arte desde 2022, ha sido un espacio de jerarquización del género, permitiéndole a los músicos contar con una sede en la que realizar sus shows, tanto de propuestas locales como regionales, nacionales e internacionales. A su vez, les brinda la oportunidad de desarrollar diferentes variantes, presentando eventos temáticos dedicados a blues nacional, internacional, femenino, entre otros.

Como continuación de ese proyecto, en 2025 tuvo lugar la 11° edición del Festival de Blues de Santa Fe en Tribus Club de Arte, una noche muy especial que contó con dos escenarios y los shows de Alma Blues, The Rhytmin Gamblers, The Polacos, Perro Suizo, Mujeres del Blues y The Fogers.

Un velada única con un line up de lujo

La 12° edición del Festival de Blues en Santa Fe llega por primera vez a HUB el sábado 7 de noviembre desde las 19 hs con referentes locales del género junto a nuevas figuras y clásicos nacionales de la historia del blues y del rock.

Vitico y Los Leones

Vitico y Los Leones es el actual proyecto musical de Víctor "Vitico" Bereciartúa, el legendario bajista, cantante y compositor fundador de la emblemática banda de rock pesado Riff junto a Pappo. El grupo se formó a mediados de 2023 luego de que Viticus (su banda anterior de 20 años) concluyera su etapa. A través del baterista Ale Soto, el "Canciller" se unió a Los Leones (integrada por los hermanos Pistarelli), una consolidada agrupación de country rock que le aportó una renovada energía y solidez musical.

Los Mentidores

Los Mentidores es una destacada banda de blues y rock originaria de Córdoba, Argentina. El proyecto nació inicialmente como una zapada informal entre amigos en el bar El Mentidero de Güemes en la ciudad de Córdoba, pero con los años se consolidó como una de las propuestas más sólidas de la escena del blues local.

La banda es reconocida tanto por su música como por sus integrantes, ya que reúne a figuras muy conocidas del ambiente artístico y de la producción en Argentina: José Palazzo: Bajista de la banda y reconocido productor musical (creador del prestigioso festival Cosquín Rock); Franco Ronchetti: Guitarra y voz (líder también de la banda Cuatro al Hilo); Fernando Ormeño: Voz y armónica; Claudio Grimau: Batería y Dani Guardia junto a Diego Mari en guitarras.

Perro Suizo

Perro Suizo es una potente y reconocida banda de blues, swing, rhythm and blues y rock and roll surgida en 2004 en la zona oeste de Rosario, pero con un lazo sumamente estrecho y constante con la escena musical de la ciudad de Santa Fe. Con más de 20 años de trayectoria, el grupo liderado por Matías "Mati" Belmonte se caracteriza por un sonido enérgico que suma teclados, vientos y coros al cuarteto base. Son visitas recurrentes en locales icónicos santafesinos como Tribus Club de Arte, y suelen participar activamente en el Ciclo Club de Blues Local junto a artistas locales.

The Polacos

The Polacos (originalmente nacida como La Polaca Blues) es una de las bandas más emblemáticas e históricas de la escena del blues en Santa Fe. Formada originalmente a principios de 1995 como un homenaje al Polaco Goyeneche, la banda se consolidó en la década de los 90 tocando junto a grandes figuras nacionales como Pappo, Botafogo y La Mississippi. Tras un tiempo de parate, regresaron con fuerza reinventados bajo su nombre actual. Además de su faceta musical, son reconocidos por ser los impulsores y organizadores del Festival de Blues en Santa Fe desde 2015, un evento clave para mantener vivo el género en la región.

Ale Kurz

Ale Kurz es un reconocido cantante, guitarrista, compositor y escritor del rock argentino. Saltó a la fama como el líder y vocalista de El Bordo, la emblemática banda que fundó en 1998 junto a sus compañeros de escuela secundaria y con la que llenó estadios como el Luna Park durante 26 años de trayectoria ininterrumpida. Tras la disolución definitiva de El Bordo en octubre de 2024, Kurz se volcó por completo en su carrera solista. Actualmente Se encuentra presentando los adelantos de su próximo álbum de estudio en solitario titulado La Otra Mitad. Recientemente lanzó sencillos de gran repercusión como "Para alguien más" e "Intocable". Su primer álbum solista previo fue Brillando azul (2021).

Vale Acevedo

Vale Acevedo es una cantante, compositora y guitarrista argentina de pop, rock y blue. Inicialmente ganó gran popularidad y éxito viral en plataformas digitales gracias a sus versiones acústicas de clásicos del rock nacional de bandas como Soda Stereo, Charly García, Virus y Los Abuelos de la Nada. Con el tiempo, consolidó su camino solista presentando sus propias composiciones independientes. A lo largo de su carrera ha lanzado trabajos de estudio destacados como Delirio spam (2020), Buenas noches terrícolas (2022) y Un día para Valentina (2024). Se ha presentado en importantes festivales argentinos como el Cosquín Rock y el Quilmes Rock. Vuelve a Santa Fe por tercera vez en el año, luego de sus presentaciones en el Festival Tribus y los Juegos Suramericanos.

Mujeres del Blues

Mujeres del Blues es una destacada formación e iniciativa musical de la ciudad de Santa Fe, integrada por potentes voces femeninas e instrumentistas de la región. El proyecto nació en el marco del ciclo Club de Blues Local y se caracteriza por ofrecer espectáculos cargados de fuerza, emoción y reversiones de los grandes clásicos nacionales e internacionales del género.

Regios

Regios es una de las bandas de covers más conocidas de la ciudad de Santa Fe, dedicada a tributar a los grandes clásicos del rock internacional y nacional de todas las épocas. Con los años, el proyecto se consolidó en el circuito formal y hoy destaca por su versatilidad: pueden brindar un show eléctrico, potente y bien rockero, o pasar a un formato puramente pop o baladas acústicas.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

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