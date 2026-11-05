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Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

CR7 cerró su ciclo con Portugal en lo más alto de la tabla, con 146 tantos. Messi terminó segundo, con 126 conquistas en 208 partidos con Argentina.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2026 · 09:46hs
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Messi y Cristiano se despidieron de sus selecciones: así quedó el ranking histórico de goleadores

La histórica competencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un capítulo definitivo. Con el anuncio del retiro del portugués del seleccionado, ambos dejaron atrás sus respectivas selecciones y ya no podrán modificar sus registros. El delantero luso terminó como máximo goleador de selecciones, mientras que el capitán argentino quedó en el segundo escalón.

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Cristiano le ganó la carrera a Messi y terminó con una ventaja de 20 goles

Durante casi dos décadas, la rivalidad entre las dos máximas figuras de su generación se trasladó a todos los escenarios posibles. Los premios, los títulos y las estadísticas individuales alimentaron una disputa que también tuvo su expresión con las camisetas nacionales.

Finalmente, Ronaldo se quedó con el primer puesto de la clasificación histórica gracias a sus 146 goles en 234 presentaciones con Portugal. Messi, por su parte, cerró su recorrido con Argentina con 126 conquistas en 208 encuentros. La diferencia entre ambos quedó establecida en 20 tantos.

Sin embargo, los números muestran que la Pulga también consiguió registros extraordinarios. Acumula 65 asistencias frente a las 37 de Cristiano y participa directamente en un gol cada 89 minutos, mientras que el portugués necesita 121 minutos para alcanzar esa incidencia.

Los dos, además, comparten una marca excepcional: fueron los primeros futbolistas en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo. En ese terreno, el rosarino terminó con 34 partidos, 21 goles y 12 asistencias, mientras que CR7 sumó 27 encuentros, 11 tantos y dos pases decisivos.

El ranking de los máximos artilleros y el mano a mano que continúa

La clasificación histórica de goleadores internacionales tiene a dos protagonistas sudamericanos y europeos en los primeros lugares. Detrás de Messi aparece el iraní Ali Daei, quien alcanzó los 108 tantos, mientras que el indio Sunil Chhetri completa el cuarto puesto con 95.

El top ten quedó conformado de la siguiente manera:

  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 146 goles en 234 partidos.

  • Lionel Messi (Argentina): 126 goles en 208 partidos.

  • Ali Daei (Irán): 108 goles en 148 partidos.

  • Sunil Chhetri (India): 95 goles en 157 partidos.

  • Romelu Lukaku (Bélgica): 93 goles en 132 partidos.

  • Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles en 142 partidos.

  • Robert Lewandowski (Polonia): 89 goles en 167 partidos.

  • Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 85 goles en 115 partidos.

  • Harry Kane (Inglaterra): 85 goles en 121 partidos.

  • Ferenc Puskás (Hungría): 84 goles en 89 partidos.

Según los registros difundidos, el portugués acumula 979 goles, 261 asistencias y 1.338 partidos, mientras que el argentino suma 932 tantos, 424 asistencias y 1.177 encuentros.

De esta manera, aunque sus caminos con las selecciones ya llegaron a su fin, la competencia estadística entre ambos seguirá alimentando los debates futboleros. Cristiano se quedó con el récord de goles internacionales, pero Messi lo supera en asistencias y presenta una mejor relación de participación directa en tantos.

Messi despedida Cristiano selecciones goleadores
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