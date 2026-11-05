Colón (SJ) superó a Las Flores en el adelantado de la última fecha del Clausura

Colón (SJ) derrotó al Naranja por 2 a 1 y recuperó provisoriamente la cima de las posiciones. El tribunal de disciplina sancionó a Nacional y perdió la categoría

Colón de San Justo se impuso a Las Flores II en el Alberto Garau en un adelanto de la fecha 11 del Clausura.

El Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli entró en su etapa de definiciones. En la noche del miércoles se disputaron dos encuentros postergados, y un adelanto de la última jornada. Por la penúltima fecha, en el Alberto Garau, Colón de San Justo superó al descendido Las Flores y recuperó provisoriamente la cima de la zona A de las posiciones . Además, Cosmos y Universidad igualaron 1 a 1 en el predio Nery Pumpido, y en Recreo, Nobleza empató 2 a 2 con Sportivo Guadalupe. La novedad fue el fallo del Tribunal de Disciplina que le quitó tres puntos a Nacional y eso provocó el descenso.

En el adelantado de la fecha 11 del certamen, en el estadio Alberto Garau, Colón de San Justo superó al descendido Las Flores II por 2 a 1 bajo el referato de Rubén Fernández. En un campo de juego siempre difícil, el Conquistador cerró la fase regular con una victoria tan trabajada como importante.

El conjunto local había comenzado en ventaja, pero los dirigidos por Mauricio Chiementín nunca bajaron los brazos y, cuando el partido se acercaba a su final, apareció una ráfaga de dos goles en apenas tres minutos para dar vuelta la historia. Fue una remontada a puro corazón.

El Conquistador consiguió una victoria clave en el norte de la capital provincial frente al conjunto naranja.

Para el cuadro local que ya había perdido la categoría, abrió la cuenta a los 19 del segundo tiempo Cristian Nieto de penal. Pablo Gutiérrez, en su debut, marcó uno de los tantos rojiblancos, mientras que Lisandro Aguilera completó la remontada para desatar el festejo de Colón.

Con esta victoria, el Conquistador se ubica momentáneamente en la primera posición y deberán esperar los resultados restantes para conocer su ubicación definitiva. De finalizar entre los dos primeros, Colón avanzará directamente a una ronda en los playoffs del Clausura. Con la fase regular de la Liga finalizada, todas las miradas se trasladan al próximo gran objetivo: las semifinales del Regional Amateur.

Este domingo 8 de noviembre, desde las 18, Colón recibirá a Ben Hur de Rafaela en el Glorioso Mercedes Alesso de Bieler, por la ida de una serie que promete ser apasionante. El Consejo Federal de la AFA designó a Jesuán Nicolás de la Liga Esperancina para controlar el choque en el Portón del Norte Santafesino. Nicola estará secundado por los asistentes Gustavo Zamora e Iago Supertino, mientras que Sebastián Medina se desempeñará como cuarto árbitro.

En el cotejo pendiente de la 7° fecha, en el estadio Lolo Bosio, Nobleza de Recreo y Sportivo Guadalupe terminaron empatados 2 a 2 bajo el buen arbitraje de Joaquín Urbani. Los goles para el elenco del Gringo Mario Donetti fueron marcados por Cristian Finucci de penal y Facundo Chacón, mientras que para los del Flaco Adalberto Tobaldo, los hizo Laureano Feludero. En la escuadra visitante fueron expulsados Ayrton Brussa y Esteban Sanguinetti.

Las Flores II comenzó ganando ante el Conquistador pero no pudo sostenerlo y se vio derrotado.

En un encuentro válido por la fecha 8, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC y Universidad del Litoral empataron 1 a 1 bajo el referato de Maximiliano Moya. Abrió la cuenta para el anfitrión Cristian Taborda, mientras que apenas comenzó el complemento llegó la igualdad de la visita por intermedio de Carlos Villordo.

Quita de puntos y descenso para Nacional

El Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol tomó una resolución en relación al partido que fue suspendido cuando estaban jugando Nacional y La Salle Jobson en barrio Sur en cumplimiento de la novena fecha del Clausura de Primera A. La sanción importa mantener el resultado que figuraba en planilla, es decir 2 a 1 a favor del COlegial, además de sancionar al conjunto albo con la quita de tres puntos al término del torneo.

De esta manera, la escuadra del barrio Sur pierde tres puntos que resultaban claves en la pelea por la permanencia. En consecuencia, con la sanción que se les aplicó, Nacional quedó con 25 puntos y ya no tiene chances matemáticas de alcanzar a Newell´s de barrio Roma que acumula 30 unidades, cuando solamente queda una sola jornada por disputarse. Por lo tanto, Nacional se convirtió en otro de los que en la próxima temporada jugarán en la Primera B liguista. El próximo sábado se producirá un mata mata entre Newell´s y Academia Cabrera para determinar el último descenso, que ya concretaron Deportivo Santa Rosa, Las Flores y Nacional.

La zona baja de la tabla anual acumulada quedó de la siguiente manera: Independiente 37, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 36 (salvados); Newell´s 30, Academia Cabrera 28, Nacional 25 (descendido). El próximo sábado 7 de noviembre se disputará la última fecha y pensando en el descenso hay dos cotejos que se roban la atención: Newell´s con Nobleza de Recreo en barrio Roma, y Academia Cabrera con Ciclón Racing en el ex predio de la Fiat en Sauce Viejo.

La fecha 11 comenzará a completarse este viernes 6 de noviembre, a partir de las 22, en el predio Nery Pumpido, cuando Cosmos reciba a Juventud Unida de Candioti. El sábado 7 se disputarán los siguientes encuentros: Universidad con Ateneo Inmaculada, Independiente con Sportivo Guadalupe, Newell's con Nobleza, Gimnasia con Ciclón Norte, El Quillá con La Salle Jobson, Academia Cabrera con Ciclón Racing, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Sanjustino. El interzonal lo animarán Colón con Unión.

-Posiciones:

*Zona A: Colón de San Justo 21, Universidad 19, Nobleza y Juventud Unida 17, Colón 14, Ateneo Inmaculada 13, Cosmos 12, Independiente 11, Newell´s 10, Sportivo Guadalupe 8, Las Flores II 2.

*Zona B: El Quillá 22, Sanjustino 20, La Salle Jobson 19, Ciclón Racing 18, Unión 17, La Perla del Oeste 14, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 12, Academia Cabrera 8, Nacional y Deportivo Santa Rosa 7.