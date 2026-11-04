Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Leumann al 7500. La Policía puso a resguardo a una mujer de 39 años y secuestró tres pistolas calibre 9 milímetros, cuatro escopetas y 37 cartuchos. El hombre, de 56 años, quedó aprehendido

Este martes, cerca de las 19, en inmediaciones de la esquina de avenida Blas Parera y calle 12 de Infantería, en el norte de la ciudad de Santa Fe , oficiales del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre de 56 años , identificado como F. A. M.

El hombre está investigado como presunto autor de amenazas contra su pareja, una mujer de 39 años, en un contexto de violencia de género. La denuncia fue realizada por la propia víctima a través de la central de emergencias 911, donde también alertó sobre la presencia de un importante arsenal de armas de fuego y municiones en la vivienda que compartían.

La denuncia por amenazas y el llamado al 911

El procedimiento comenzó con un llamado a la central de emergencias 911 que alertaba sobre un posible intento de suicidio. Ante esa situación, los operadores comisionaron a oficiales del Comando Radioeléctrico (CRE).

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la mujer, quien manifestó que desconocía los motivos por los cuales su pareja había llamado al 911 para informar sobre un supuesto intento de suicidio.

Además, les contó que el hombre guardaba un arma de fuego en el ropero y que la amenazaba en la vivienda ubicada en calle Leumann al 7500.

Resguardaron a la mujer y secuestraron un arsenal

Ante la gravedad de la situación, los oficiales pusieron a resguardo a la mujer y luego se dirigieron hasta el inmueble para realizar el procedimiento.

Durante el operativo, secuestraron tres armas de fuego calibre 9 milímetros, sin cargadores, clasificadas como armas de guerra; un cargador vacío; cuatro escopetas de uso civil y dos cartucheras que contenían un total de 37 cartuchos.

La intervención de la Fiscalía y los peritajes

Los policías informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La funcionaria judicial ordenó que el armamento secuestrado fuera remitido al área de Balística para que los especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaran los peritajes criminalísticos correspondientes.

Además, dispuso que, una vez obtenidos los antecedentes del hombre aprehendido, se efectuara una nueva consulta para definir su situación procesal.

La atribución delictiva provisoria quedó encuadrada en los delitos de tenencia indebida de armas de fuego de guerra y de uso civil y amenazas en contexto de violencia de género.