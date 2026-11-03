Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 7 de noviembre a las 21. Como bandas invitadas estarán Doble Filo, Latinos y Metálicos y Estenia. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

La mítica banda argentina de thrash metal Nepal llega a Santa Fe en el marco de su gira de reunión oficial celebrando más de 40 años de carrera. Será el sábado 7 de noviembre a las 21 en tribus Club de Arte. Como bandas invitadas estarán Doble Filo, Latinos y Metálicos y Estenia