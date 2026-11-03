Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 7 de noviembre a las 21. Como bandas invitadas estarán Doble Filo, Latinos y Metálicos y Estenia. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

3 de noviembre 2026 · 10:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

gentileza

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

La mítica banda argentina de thrash metal Nepal llega a Santa Fe en el marco de su gira de reunión oficial celebrando más de 40 años de carrera. Será el sábado 7 de noviembre a las 21 en tribus Club de Arte. Como bandas invitadas estarán Doble Filo, Latinos y Metálicos y Estenia

Formada originalmente en 1984, la agrupación pionera del metal pesado nacional volvió a los escenarios con sus miembros históricos —Larry Zavala (voz), Beto Vázquez (bajo) y Javier Bagalá (guitarra)— acompañados por Adrián Espósito en la batería.

La gira incluye tanto shows emblemáticos en Argentina como sus primeras visitas internacionales históricas.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte Santa Fe
Noticias relacionadas
Flavio Mendoza inició oficialmente la gira nacional de su espectáculo LA CÚPULA

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Vilma Palma e Vampiros. La banda rosarina se presentará el sábado 7 de noviembre en Lemon Arena.

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Llegan a Santa Fe Las mujeres de Lorca

Llegan a Santa Fe "Las mujeres de Lorca"

Lali y Pedro se casaron en una antigua casona en San Telmo

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lo último

Investigan al arquero Jesús Owono por la muerte del delantero Jesús de Miguel en España

Investigan al arquero Jesús Owono por la muerte del delantero Jesús de Miguel en España

En Colón siguen con atención la lesión de Facundo Castet

En Colón siguen con atención la lesión de Facundo Castet

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Último Momento
Investigan al arquero Jesús Owono por la muerte del delantero Jesús de Miguel en España

Investigan al arquero Jesús Owono por la muerte del delantero Jesús de Miguel en España

En Colón siguen con atención la lesión de Facundo Castet

En Colón siguen con atención la lesión de Facundo Castet

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Tragedia de Jesús de Miguel: qué consecuencias penales y deportivas podría enfrentar Jesús Owono

Tragedia de Jesús de Miguel: qué consecuencias penales y deportivas podría enfrentar Jesús Owono

Iturrería elogió a Colón y anticipó cómo prepara Midland el partido por el Reducido

Iturrería elogió a Colón y anticipó cómo prepara Midland el partido por el Reducido

Ovación
José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Iturrería elogió a Colón y anticipó cómo prepara Midland el partido por el Reducido

Iturrería elogió a Colón y anticipó cómo prepara Midland el partido por el Reducido

Messi y Nico Paz se sumaron al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: los mensajes que conmovieron al fútbol

Messi y Nico Paz se sumaron al dolor por la muerte de Jesús de Miguel: los mensajes que conmovieron al fútbol

Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte choque en pleno partido

Tragedia en el fútbol español: murió Jesús de Miguel tras sufrir un fuerte choque en pleno partido

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90