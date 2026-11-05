Universitario va por un lugar en la final del Regional del Litoral

"Este es un momento muy lindo para el club" señaló Mateo Carughi, back del plantel de Universitario que el sábado jugará una de las semifinales de la Segunda División

Universitario de Santa Fe afrontará este sábado 7 de noviembre una de las semifinales de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral. Será a partir de las 13.30 en su predio de barrio las Delicias frente al CRAR de Rafaela , y con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. Será todo un desafío porque el objetivo es buscar el ascenso que lo devuelva en la próxima temporada al principal estamento del interuniones litoraleño.

En la presente temporada, Cuervos y rafaelinos se enfrentaron en dos oportunidades, en ambas ocasiones con victoria de los de la capital provincial. En la novena fecha de la primera etapa, en el predio ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Castellanos, Uni se impuso por un ajustado 24 a 23 al CRAR de Rafaela. El último antecedente fue el pasado 24 de octubre, por la última fecha de la copa de Oro, con victoria de los santafesinos por 26 a 25.

Un partido decisivo por el sueño del ascenso

La clasificación a semifinales ubica a Universitario de Santa Fe entre los cuatro elencos que continúan en carrera por la definición de la Segunda División. Enfrente estará el Círculo Rafaelino de Rugby, pero los Cuervos contarán con la ventaja de jugar en su cancha y ante su público, que siempre concurre en gran número para alentar a su equipo. El cruce promete una disputa exigente, en la que cada detalle puede resultar determinante.

"Las expectativas que tenemos para el sábado son muy altas, en principio por el buen año que hemos tenido, no solamente el equipo de primera, sino como plantel superior en general, siendo protagonistas en los tres equipos. Obviamente también los objetivos se han logrado, se han cumplido, los que nos hemos propuesto a principios de año como grupo junto con el staff, lo pudimos plasmar. A partir de ahora lo que ocurra si va a ser una consecuencia de, obviamente también como club tenemos mucha confianza y nos apoyamos bastante, porque también hace mucho tiempo que no nos toca vivir una etapa de esta magnitud digamos, así que toca disfrutar este momento" le dijo a UNO Santa Fe, Mateo Carughi.

El polifuncional back Mateo Carughi destacó lo importante que es para el club este momento.

El talentoso back de Uni expresó que "con CRAR ya nos hemos cruzado en varias oportunidades, en la última fecha de la Copa Santa Fe. Igualmente, nos conocemos mucho, nos hemos enfrentado varias veces, y sabemos cuales son los puntos altos y aquellos que se pueden sugerir como débiles. Pero bueno, esta es una instancia donde se juega un sólo partido, donde el que se levanta mejor, comete menos errores, yo creo que se lleva el partido".

En cuanto a cómo tomaron el haber logrado la clasificación a semifinales, el medio scrum, aunque también lo hace de apertura, subrayó que "la verdad es que fue una alegría muy grande, porque como te decía, hace mucho tiempo que al club no le toca vivir una instancia de esta magnitud, de clasificar a semifinales, de estar ahí entre los cuatro para volver al estamento principal del TRL, qué es lo más buscado, lo más ansiado hace mucho tiempo. Igualmente, tenemos que tomarlo con calma, que no nos juegue en contra y nada, estar tranquilos y disfrutar de esta instancia que nos está tocando y aprovechar el momento".

Carughi tiene 21 años, estudia kinesiología, y ha jugado de medio scrum o de apertura.

Carughi, de 21 años, y estudiante de la carrera de kinesiología, explicó que "creo que lo mejor que ha tenido este equipo a lo largo del año fue sobre todo la unión, la resiliencia que hemos tenido como plantel, tanto en el número que hemos tenido durante todo el año, y dentro de la cancha. Hemos ganado muchos partidos sobre el final, que es algo muy meritorio de no dar por perdido nada hasta que el árbitro no finalice el partido".

Por último, refirió que "por ahí para mejorar es un poco el tema de la conducta, por ahí hemos cometido muchas inflexiones, muchos penales, en cada partido, además de las amarillas que hemos tenido fue por ahí un patrón en común que se ha repetido. Fue algo que no lo pudimos corregir, y recalco que es algo que deberíamos mejorar, no solamente para estas dos fechas que nos quedan sino ya para los próximos años también".

La programación del sábado 7 de noviembre contempla dos encuentros. El cruce entre Universitario con CRAR de Rafaela en la Granja La Esmeralda, y el cruce entre Alma Juniors de Esperanza ante Logaritmo en el Polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en el departamento Las Colonias. Los ganadores avanzarán a la final de Segunda División y mantendrán sus aspiraciones de conseguir el único ascenso previsto para 2027.

Torneo Regional del Litoral (semifinales)

Segunda División (7/11)

13.30, Alma Juniors con Logaritmo en Esperanza

13.30, Universitario de Santa Fe con CRAR de Rafaela en Santa Fe