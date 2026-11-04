Colón espera recuperar piezas importantes: el panorama de los lesionados antes de jugar con Midland

El Sabalero afronta la recta final de la preparación para el Reducido con futbolistas recuperados, otros que buscan ponerse a punto y una baja que preocupa.

Colón atraviesa una semana clave en la puesta a punto para el debut en los playoffs de la Primera Nacional frente a Midland. Con el cruce previsto para el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en el Brigadier López, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de varios jugadores que arrastran distintas molestias y podrían modificar las alternativas disponibles para conformar el equipo.

Budiño y Garate, las buenas noticias para Colón

Dentro del panorama físico aparecen algunas señales alentadoras. Matías Budiño y Leandro Garate dejaron atrás sus inconvenientes y, en principio, estarán disponibles para el compromiso ante Midland. Sin embargo, sus regresos no implicarían, al menos de entrada, una modificación en la formación titular.

Tomás Giménez mantendría su lugar bajo los tres palos, mientras que en la ofensiva Alan Bonansea y Jerónimo Buosi parten con ventaja en la consideración del cuerpo técnico por sobre Garate.

Otro futbolista al que esperan recuperar en mejores condiciones es Ignacio Antonio. El mediocampista estuvo entre los relevos en los últimos encuentros, aunque nunca consiguió dejar atrás por completo una lesión en el tobillo. La intención es que pueda completar una semana de trabajo que le permita llegar con mayor ritmo y sin limitaciones físicas.

Las dudas físicas que preocupan a Colón de cara al cruce con Midland

Las próximas prácticas también serán determinantes para conocer qué sucederá con Facundo Castet y Darío Sarmiento. Ambos arrastran inconvenientes físicos y su evolución marcará si podrán estar a disposición para el estreno en el Reducido. Por ahora, existe cierto optimismo respecto de sus posibilidades de llegar.

La situación que genera mayor preocupación es la de Franco García. El delantero continúa con una dolencia en el pie y hoy tiene un panorama complejo para estar presente ante Midland. Su evolución en los próximos días será clave, aunque por el momento es el futbolista que más difícil tiene la posibilidad de integrar la convocatoria.

Mientras tanto, el plantel trabaja en doble turno para llegar en las mejores condiciones al primer compromiso de la etapa decisiva. En Colón saben que comienza una instancia en la que cada detalle cuenta y recuperar alternativas será fundamental para afrontar un cruce de eliminación directa en el Brigadier López.