Uno Santa Fe | Policiales | 12 de octubre

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Sucedió a las 20.30 y tuvo como epicentro la esquina que forman las calles Monseñor Zaspe y Aguado. Darío Ocampo, de 39 años, resultó baleado y murió tras ser trasladado al hospital Cullen. Un nene de 10 años también resultó herido de bala y está internado en el hospital de niños Orlando Alassia. Además, cuatro jóvenes quedaron demorados y los pesquisas de Homicidios de la PDI investigan el crimen.

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de noviembre 2026 · 10:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Este sábado, alrededor de las 20.30, en cercanías de la esquina que forman las calles Monseñor Zaspe y Aguado, en el barrio 12 de Octubre, ubicado en el suroeste de la ciudad de Santa Fe, un hombre llamado Darío Ocampo, de 39 años, fue atacado a balazos y murió horas después en el hospital Cullen, mientras que, en el mismo suceso, un niño de 10 años sufrió lesiones graves por impacto de bala y fue trasladado, atendido e internado en el hospital de niños Orlando Alassia.

Ambos vivían a pocos metros, sobre calle Aguado al 1600. Policías capitalinos de Orden Público y de Cuerpos aprehendieron a un hombre de 65 años, identificado como R. D. M., y a una mujer llamada C. M., de 40 años.

Además, resultaron demorados cuatro jóvenes: A. B. F., de 19 años; R. A. M., de 25; L. S. M., de 18; y J. E. A. M., de 23. Los policías también preservaron la escena del crimen hasta la realización de los peritajes criminalísticos, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector.

Denuncia

El aviso llegó a la central de emergencias 911 tras el llamado de los vecinos del barrio 12 de Octubre que viven en ese sector y que señalaron que había un hombre y un niño heridos con un arma de fuego.

El operador envió al lugar a los oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC). Cuando arribaron, los heridos ya no estaban allí. Un vecino, que no aportó mayores datos, señaló a una familia de apellido M. e indicó dónde estaría su domicilio.

La pelea

Al llegar a esa vivienda, varios hombres que se encontraban en el lugar intentaron dispersarse. Los oficiales les dieron la voz de alto y ellos la acataron. Una mujer de esa familia autorizó el registro voluntario de la casa y relató que el conflicto con Darío Ocampo, de 39 años, venía de meses atrás por la devolución de una pala.

Según su versión, este sábado el hombre se presentó en el domicilio y comenzó a discutir y a forcejear con su padre, de 65 años, hasta que otros integrantes de la familia intervinieron para separarlos.

El ataque a balazos

En paralelo, familiares de Darío Ocampo, de 39 años, informaron a los policías que cumplían funciones en el hospital Cullen que un hombre identificado como R. D. le había disparado con un arma de fuego. Desde el mismo nosocomio se comunicó luego al operador del 911 que Darío Ocampo había muerto.

Aprehendidos y demorados

Los oficiales informaron lo sucedido al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, quien pidió la presencia de la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar y dio intervención a la Sección Homicidios.

Luego, los oficiales aprehendieron a un hombre de 65 años, identificado como R. D. M., y a una mujer de 40 años, identificada como C. M. Además, cuatro jóvenes de 18, 19, 23 y 25 años quedaron demorados.

Sangre

Antes de las 21 llegaron los pesquisas de la Sección Homicidios de la PDI y, pasadas las 21, otros investigadores de esa fuerza. Hicieron un amplio rastrillaje en la zona y encontraron rastros de lo que sería sangre.

12 de octubre asesinaron herido niño
Noticias relacionadas
El lugar dónde se llevaba a cabo la fiesta que fue clausurada

Clausuraron una fiesta de Halloween en Recreo: una menor terminó hospitalizada

realizaron 16 allanamientos por microtrafico, abuso de armas y tentativa de homicidio en santa fe y santo tome

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

El hombre detenido por la estafa

Recuperaron 29 vacunos valuados en $49 millones tras una estafa a dos productores santafesinos

mataron a balazos a un adolescente de 17 anos en barrio san lorenzo

Mataron a balazos a un adolescente de 17 años en barrio San Lorenzo

Lo último

Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Último Momento
Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Juan Manuel Cerúndolo superó la clasificación y jugará el Masters 1000 de París

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Canelo Álvarez volvió a la cima: derrotó a Mbilli y recuperó el título supermediano del CMB

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

Ovación
Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

Colón (SJ) volvió a eliminar a Sanjustino y se metió en las semifinales del Regional Amateur

CRAI sacó boleto para las tres finales de plantel superior del Regional del Litoral

CRAI sacó boleto para las tres finales de plantel superior del Regional del Litoral

Se completó la 10° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se completó la 10° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Se bajó el telón de la fase clasificatoria en el Clausura de la B

Se bajó el telón de la fase clasificatoria en el Clausura de la B

Boca y River, ante un Superclásico que puede marcar el destino de ambos en 2026

Boca y River, ante un Superclásico que puede marcar el destino de ambos en 2026

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026