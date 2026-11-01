Sucedió a las 20.30 y tuvo como epicentro la esquina que forman las calles Monseñor Zaspe y Aguado. Darío Ocampo, de 39 años, resultó baleado y murió tras ser trasladado al hospital Cullen. Un nene de 10 años también resultó herido de bala y está internado en el hospital de niños Orlando Alassia. Además, cuatro jóvenes quedaron demorados y los pesquisas de Homicidios de la PDI investigan el crimen.

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Este sábado, alrededor de las 20.30, en cercanías de la esquina que forman las calles Monseñor Zaspe y Aguado, en el barrio 12 de Octubre, ubicado en el suroeste de la ciudad de Santa Fe, un hombre llamado Darío Ocampo, de 39 años, fue atacado a balazos y murió horas después en el hospital Cullen , mientras que, en el mismo suceso, un niño de 10 años sufrió lesiones graves por impacto de bala y fue trasladado, atendido e internado en el hospital de niños Orlando Alassia.

Ambos vivían a pocos metros, sobre calle Aguado al 1600. Policías capitalinos de Orden Público y de Cuerpos aprehendieron a un hombre de 65 años, identificado como R. D. M., y a una mujer llamada C. M., de 40 años .

Además, resultaron demorados cuatro jóvenes: A. B. F., de 19 años; R. A. M., de 25; L. S. M., de 18; y J. E. A. M., de 23. Los policías también preservaron la escena del crimen hasta la realización de los peritajes criminalísticos, buscaron testigos entre los vecinos del barrio y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en el sector.

Denuncia

El aviso llegó a la central de emergencias 911 tras el llamado de los vecinos del barrio 12 de Octubre que viven en ese sector y que señalaron que había un hombre y un niño heridos con un arma de fuego.

El operador envió al lugar a los oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC). Cuando arribaron, los heridos ya no estaban allí. Un vecino, que no aportó mayores datos, señaló a una familia de apellido M. e indicó dónde estaría su domicilio.

La pelea

Al llegar a esa vivienda, varios hombres que se encontraban en el lugar intentaron dispersarse. Los oficiales les dieron la voz de alto y ellos la acataron. Una mujer de esa familia autorizó el registro voluntario de la casa y relató que el conflicto con Darío Ocampo, de 39 años, venía de meses atrás por la devolución de una pala.

Según su versión, este sábado el hombre se presentó en el domicilio y comenzó a discutir y a forcejear con su padre, de 65 años, hasta que otros integrantes de la familia intervinieron para separarlos.

El ataque a balazos

En paralelo, familiares de Darío Ocampo, de 39 años, informaron a los policías que cumplían funciones en el hospital Cullen que un hombre identificado como R. D. le había disparado con un arma de fuego. Desde el mismo nosocomio se comunicó luego al operador del 911 que Darío Ocampo había muerto.

Aprehendidos y demorados

Los oficiales informaron lo sucedido al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, quien pidió la presencia de la Policía de Investigaciones (PDI) en el lugar y dio intervención a la Sección Homicidios.

Luego, los oficiales aprehendieron a un hombre de 65 años, identificado como R. D. M., y a una mujer de 40 años, identificada como C. M. Además, cuatro jóvenes de 18, 19, 23 y 25 años quedaron demorados.

Sangre

Antes de las 21 llegaron los pesquisas de la Sección Homicidios de la PDI y, pasadas las 21, otros investigadores de esa fuerza. Hicieron un amplio rastrillaje en la zona y encontraron rastros de lo que sería sangre.