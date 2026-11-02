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Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

La Noche de los Museos en CABA se presenta en el viernes 14 de Noviembre con integrantes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación. Detalle de actividades.

2 de noviembre 2026 · 07:35hs
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Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE - NOCHE DE LOS MUSEOS

ACTIVIDAD 1: Concierto «Resonancias de una Noche» — 20:30 a 22:30 hs / Museo Evita / CABA

Coro Polifónico Nacional de Ciegos "Carlos Larrimbe" + Cuarteto de Clarinetes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía". Entrada libre y gratuita.

Repertorio

Menuetto del Cuarteto para cuerdas en sol mayor, K.387 | Wolfgang A. Mozart

Canción sin palabras n° 8 | Felix Mendelssohn

Roja boca | Paz Martínez

When I’m sixty four | John Lennon / Paul McCartney

Música de la película La máscara del zorro | James Horner

Adiós Nonino | Astor Piazzolla

Alfonsina y el mar | Ariel Ramírez / Félix Luna

ACTIVIDAD 2: Dúo de Saxos — 20:30 hs / Confitería del Molino (Av. Rivadavia 1815, CABA)

Macario Bertoglio y Gerardo Kessler (Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"). Entrada libre

Programa

- De Algún Modo - Jorge Retamoza

- Escolaso - Astor Piazzolla

- A Don Agustin Bardi - Horacio Salgan

- Canaro en Paris - Alejandro Scarpino y Juan Caldarella

- La Cumparsita - Gerardo Matos Rodriguez

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