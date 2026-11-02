Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE - NOCHE DE LOS MUSEOS
ACTIVIDAD 1: Concierto «Resonancias de una Noche» — 20:30 a 22:30 hs / Museo Evita / CABA
Coro Polifónico Nacional de Ciegos "Carlos Larrimbe" + Cuarteto de Clarinetes de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía". Entrada libre y gratuita.
Menuetto del Cuarteto para cuerdas en sol mayor, K.387 | Wolfgang A. Mozart
Canción sin palabras n° 8 | Felix Mendelssohn
Roja boca | Paz Martínez
When I’m sixty four | John Lennon / Paul McCartney
Música de la película La máscara del zorro | James Horner
Adiós Nonino | Astor Piazzolla
Alfonsina y el mar | Ariel Ramírez / Félix Luna
ACTIVIDAD 2: Dúo de Saxos — 20:30 hs / Confitería del Molino (Av. Rivadavia 1815, CABA)
Macario Bertoglio y Gerardo Kessler (Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"). Entrada libre
Programa
- De Algún Modo - Jorge Retamoza
- Escolaso - Astor Piazzolla
- A Don Agustin Bardi - Horacio Salgan
- Canaro en Paris - Alejandro Scarpino y Juan Caldarella
- La Cumparsita - Gerardo Matos Rodriguez