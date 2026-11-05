Cristiano Ronaldo se despide de Portugal: los impresionantes números que marcaron una era

Después de 23 años, CR7 cierra su ciclo con la camiseta de su país como máximo goleador histórico, campeón de Europa y dueño de récords que difícilmente puedan repetirse.

Cristiano Ronaldo le puso punto final a una de las historias más extraordinarias del fútbol internacional. A los 41 años, el delantero confirmó que no volverá a representar a Portugal, selección con la que construyó una trayectoria de 23 temporadas, conquistó títulos inolvidables y estableció marcas que lo ubican entre las máximas leyendas de este deporte.

De su debut a una colección de récords que hizo historia

El recorrido de CR7 con el seleccionado portugués comenzó en 2004, cuando tuvo su primera oportunidad bajo la conducción de José Romão. Desde entonces, su presencia se convirtió en una constante y terminó transformándolo en el futbolista más determinante que vistió esa camiseta.

Las estadísticas reflejan la dimensión de su legado: disputó 234 encuentros y convirtió 146 tantos, cifras que lo posicionan como el máximo artillero histórico de Portugal y del fútbol internacional masculino. Además, logró una marca extraordinaria al anotar durante 23 años consecutivos con su seleccionado.

Su nombre también aparece en lo más alto de numerosos registros. Es el máximo goleador de la historia de la Eurocopa, con 14 conquistas; lidera las estadísticas de las eliminatorias de ese torneo, con 39, y de las clasificatorias mundialistas, con 41. En el ámbito europeo, acumula 55 goles en eliminatorias continentales y es el portugués con más tantos en Copas del Mundo, con nueve.

A esa lista se suman otros registros únicos: es el futbolista que más tripletes consiguió con una selección masculina, con diez, y el primero en convertir en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. También encabeza el listado de participaciones en Eurocopas, con seis torneos disputados.

Una Eurocopa inolvidable y dos Nations League para cerrar su legado

En materia de títulos, Ronaldo tuvo la oportunidad de llevar a Portugal a lo más alto. La conquista de la Eurocopa de 2016, en Francia, representa uno de los momentos más importantes de su carrera, a la que posteriormente agregó dos ediciones de la Nations League, en 2019 y 2025.

La Copa del Mundo, en cambio, quedó como una cuenta pendiente. CR7 disputó 27 partidos en cinco ediciones del certamen y marcó 11 goles, aunque nunca pudo alcanzar una final. Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando Portugal llegó hasta las semifinales y cayó 1-0 frente a Francia, con un tanto de Zinedine Zidane.

La despedida también tuvo un contexto particular. Su última convocatoria estuvo atravesada por diferencias con el entrenador Jorge Jesús, una situación que derivó en su salida anticipada de la concentración durante una fecha de la Nations League.

El propio futbolista eligió un mensaje cargado de emoción para comunicar el cierre de esta etapa: "Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros". Además, recordó que durante 23 años tuvo el privilegio y la responsabilidad de defender esos colores en distintos escenarios del mundo.

Así se termina un capítulo irrepetible: Portugal pierde a su máximo referente de las últimas décadas y el fútbol despide a un jugador que convirtió su paso por la selección en una colección de récords, conquistas y momentos inolvidables.