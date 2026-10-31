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Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Los procedimientos se concretaron en barrio Adelina Centro de Santo Tomé y en distintos sectores del norte de la ciudad de Santa Fe. Hay hombres y mujeres aprehendidos y secuestraron drogas, armas de fuego y motos robadas

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de octubre 2026 · 12:38hs
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Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Este sábado 31 de octubre, desde las primeras horas de la mañana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), con el apoyo de grupos tácticos, realizaron 16 allanamientos en el barrio Adelina Centro, de la ciudad de Santo Tomé, y en distintos sectores del norte de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos se enmarcan en una investigación por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio, tres hechos delictivos que ocurrieron durante los últimos meses.

La investigación está a cargo de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Iglesias y Arturo Haidar. En cuanto al tramo vinculado con el microtráfico, corresponde a la competencia provincial y se encuadra en la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

Aprehendidos y elementos secuestrados

Durante la ejecución de los allanamientos en los distintos inmuebles, los investigadores aprehendieron a los principales sospechosos, entre ellos hombres y mujeres.

Además, en las requisas realizadas dentro de las viviendas, secuestraron estupefacientes, armas de fuego y documentación. También fueron incautadas motocicletas que registraban pedidos de secuestro activos por haber sido denunciadas como robadas.

La situación de los aprehendidos

Una vez finalizados los procedimientos, las novedades sobre los resultados de los allanamientos fueron comunicadas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó a los fiscales del MPA Diego Iglesias y Arturo Haidar, responsables de dirigir la investigación.

Los aprehendidos fueron trasladados a Medicina Legal para las revisaciones físicas correspondientes y posteriormente quedaron identificados. Durante la jornada de este sábado, los fiscales deberán resolver su situación procesal y determinar los pasos a seguir en el marco de las causas por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio.

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