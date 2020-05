"El Colón de Pancho Ferraro fue el mejor que vi jugar"

En el aniversario 115 de Colón, el carismático líder de Los Palmeres, Rubén Cacho Deicas habló en Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, de su pasión por Colón y eligió para su gusto el mejor jugador que vio y también el mejor equipo que vio jugar en la historia de Colón.

"La Chiva Di Meola fue el mejor jugador que ví, en 68 años, en Colón. Villaverde, Trossero y Edgard Fernández. Esa defensa de Colón no se la olvida nadie. El equipo de Pancho fue el mejor Colón que vi jugar en la historia. Antes que me muera me gustaría verlo campeón. Eso y morirme en un escenario cantando, son mis deseos. La gente de Colón se hizo sentir en su aniversario, anoche a las 00:00 parecía Año Nuevo, fue impresionante", contó sobre los 115 años de Colón.

En otro momento de la entrevista, Deicas apostó a su sensibilidad y dejó en claro como le gustaría que sea su retiro de Los Palmeras. "Yo no me voy a retirar de Los Palmeras. Una muerte digna y linda seria que me muera arriba de un escenario. Eso y ver a Colón campeón, son mis dos deseos antes de morir", dijo.

LEER MÁS: Colón agradeció las muestras de afecto por su cumpleaños

También, Deicas recordó que hace pocas horas Diego Maradona se comunicó con él. "Hace unos días hice una nota en radio La Red, Diego me escuchó y al día siguiente me llamó y me dijo que le encantaba lo que hacíamos por la música y la letras de las canciones, que eran entretenidas y movedizas. Uno de mis momentos mas lindos en estos 68 años fue ver a Diego Maradona en una cinta corriendo y cantando "Perra" . Vos no sabes lo que fue eso", contó.

Cacho Deicas también se refirió a su encuentro con Dario Genolet, el hincha fanático de Colón que se hizo famoso en la final de la Copa Sudamericana:"Es un fenómeno, los buscamos cuando volvimos de la final, nos fundimos en un abrazo cuando nos encontramos, él lloraba de alegría".

Por último, dejó una reflexión maravillosa sobre su vigencia en los escenarios. "¿Mi secreto? Yo como cantante seguí mi intuición, por eso nunca abandoné. Que aquellos que quieran dedicarse al canto que sigan su intuición, porque esto es una pasión y a las pasiones siempre hay que tenerlas cerca y llenan el alma", finalizó.