Uno Santa Fe | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán

Donald Trump anunció el viernes que el Comando Central estadounidense "ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente"

14 de marzo 2026 · 16:04hs
El presidente de Estados Unidos destacó el ataque a la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg.

El presidente de Estados Unidos destacó el ataque a "la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg".

La Casa Blanca publicó este sábado un video sobre los bombardeos de la fuerza de los Estados Unidos a la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán.

“Las fuerzas armadas iraníes, y todos los demás implicados con este régimen terrorista, harían bien en deponer las armas y salvar lo que queda de su país, ¡que no es mucho!”, manifestó el Poder Ejecutivo norteamericano en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2032825446048391379&partner=&hide_thread=false

El petróleo de Irán

La isla de Kharg está ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste de Irán, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años ’80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo.

El presidente Donald Trump había señalado el viernes que “bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente, aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg”, un punto estratégico, ya que allí estaba ubicada la mayor terminal para la exportación del crudo iraní.

Estados Unidos Irán Petróleo Donald Trump
Noticias relacionadas
Javier Milei junto a parte de la comitiva oficial que lo acompañó a Nueva York

Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios

Irán anunció que se retira del Mundial 2026 y la Fifa deberá reemplazarlo.

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra

iran se baja del mundial 2026 en estados unidos: no hay condiciones para participar

Irán se baja del Mundial 2026 en Estados Unidos: "No hay condiciones para participar"

paraguay aprobo la presencia militar de estados unidos en su pais

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Lo último

Los convocados de Unión para jugar frente a Boca en el 15 de Abril

Los convocados de Unión para jugar frente a Boca en el 15 de Abril

Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Los Quemeros

Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Los Quemeros

Vélez venció a Platense y se afirma como líder del Grupo A

Vélez venció a Platense y se afirma como líder del Grupo A

Último Momento
Los convocados de Unión para jugar frente a Boca en el 15 de Abril

Los convocados de Unión para jugar frente a Boca en el 15 de Abril

Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Los Quemeros

Una noche de reencuentro y desahogo: Colón le sacó el invicto a Los Quemeros

Vélez venció a Platense y se afirma como líder del Grupo A

Vélez venció a Platense y se afirma como líder del Grupo A

La previa sabalera: color, familia y pasión antes de Colón–Acassuso

La previa sabalera: color, familia y pasión antes de Colón–Acassuso

Colón le ganó un partido clave a Acassuso, se puso a tiro de la cima y sostuvo el invicto con el empuje de su gente

Colón le ganó un partido clave a Acassuso, se puso a tiro de la cima y sostuvo el invicto con el empuje de su gente

Ovación
El aviso de Madelón en Unión para recibir a Boca: No cambiaremos nuestra forma de jugar

El aviso de Madelón en Unión para recibir a Boca: "No cambiaremos nuestra forma de jugar"

El ex-Unión, Nicolás Mazzola, confirmó su retiro del fútbol

El ex-Unión, Nicolás Mazzola, confirmó su retiro del fútbol

Finalissima entre Argentina y España, en duda: negocian sede y fecha a contrarreloj

Finalissima entre Argentina y España, en duda: negocian sede y fecha a contrarreloj

Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y difundieron una falsa criptomoneda

Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y difundieron una falsa criptomoneda

Los Pumas 7s clasificaron a semifinales en Nueva York

Los Pumas 7's clasificaron a semifinales en Nueva York

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe