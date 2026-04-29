Deportivo Riestra logró un verdadero hito en su historia: derrotó 2-1 a Montevideo City Torque, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, y triunfó por primera vez a nivel internacional.
Deportivo Riestra consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque
El Malevo supo resistir los embates finales del elenco uruguayo y selló una victoria tan importante como necesaria para seguir con vida en la Copa Sudamericana
Deportivo Riestra dio una muestra de carácter
El local comenzó abajo en el marcador, tras un golazo de tiro libre de Facundo Silvera, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Juan Randazzo se despachó con un doblete, a los 26 y 40 respectivamente, para dar vuelta el resultado y que el Malevo sume segunda victoria consecutiva, contando todas las competencias.
A falta del partido entre Palestino y Gremio (21.30 en Santiago de Chile), los dirigidos por Guillermo Duró se posicionan segundos en el Grupo F con cuatro puntos. Por otro lado, el conjunto visitante sigue liderando la zona con seis puntos, producto de dos victorias y una sola caída.