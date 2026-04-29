Deportivo Riestra consiguió un histórico triunfo ante Montevideo City Torque El Malevo supo resistir los embates finales del elenco uruguayo y selló una victoria tan importante como necesaria para seguir con vida en la Copa Sudamericana 29 de abril 2026 · 21:47hs

Deportivo Riestra logró su primer triunfo internacional.

Deportivo Riestra logró un verdadero hito en su historia: derrotó 2-1 a Montevideo City Torque, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, y triunfó por primera vez a nivel internacional.

Deportivo Riestra dio una muestra de carácter El local comenzó abajo en el marcador, tras un golazo de tiro libre de Facundo Silvera, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Juan Randazzo se despachó con un doblete, a los 26 y 40 respectivamente, para dar vuelta el resultado y que el Malevo sume segunda victoria consecutiva, contando todas las competencias.

A falta del partido entre Palestino y Gremio (21.30 en Santiago de Chile), los dirigidos por Guillermo Duró se posicionan segundos en el Grupo F con cuatro puntos. Por otro lado, el conjunto visitante sigue liderando la zona con seis puntos, producto de dos victorias y una sola caída. Embed - ¡#RIESTRA SUMÓ su PRIMERA VICTORIA INTERNACIONAL! | Riestra 2–1 Montevideo City Torque | Resumen