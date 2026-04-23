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Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

El sospechoso, de 52 años, fue aprehendido en una vivienda de calle Hugo Wast al 6700 en la ciudad de Santa Fe. Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró dispositivos electrónicos, documentación, una moto y un rifle con mira telescópica.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de abril 2026 · 10:19hs
Detuvieron en barrio Loyola

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Detuvieron en barrio Loyola, a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

En las últimas horas de este miércoles, y como resultado de una investigación policial y judicial por el delito de privación ilegítima de la libertad, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 52 años en barrio Loyola, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad. Durante la requisa en la vivienda, secuestraron elementos probatorios incriminantes.

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Detuvieron en barrio Loyola a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Detuvieron en barrio Loyola a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Aprehendido

La investigación se inició a partir de la denuncia de un particular, tramitada por la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las tareas fueron llevadas adelante por efectivos de la PDI Región I, quienes lograron ubicar al hombre denunciado y reunir una serie de elementos probatorios, posteriormente elevados a la fiscalía.

El Colegio de Jueces ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Hugo Wast al 6700, en barrio Loyola. Allí, los agentes de la PDI irrumpieron y aprehendieron al sospechoso, identificado como A. M. A., de 52 años. Luego fue trasladado y quedó alojado con custodia policial permanente.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores secuestraron aparatos electrónicos, distintos soportes de información, una motocicleta, documentación vinculada a un automóvil y un rifle con mira telescópica.

Delito imputado

Las autoridades informaron los detalles del procedimiento —incluido el allanamiento, la aprehensión del principal investigado y su posterior traslado— a la jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la fiscal de Delitos Complejos del MPA, María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial dispuso que el hombre continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de privación ilegítima de la libertad.

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Barrio Loyola Detenido
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