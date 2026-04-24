Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Sucedió antes de la una de la tarde, cuando salieron los alumnos de la escuela secundaria N° 4282 Raimondi de Bareiro de Rafaela. Vieron tres cartuchos de escopeta colorados y tres notas amenazantes y lo comunicaron a las autoridades. Policías de Cuerpos y Orden Público actuaron con el secuestro de los elementos e informaron a la fiscalía en turno del MPA.

Esta tarde de jueves , después de las 12:35 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial , alumnos que salieron de clases de la Escuela Luisa Raimondi de Bareiro , ubicada en calle 9 de Julio al 300 de la ciudad de Rafaela , cabecera del departamento Castellanos, observaron tres cartuchos de escopeta colorados y lo denunciaron a las autoridades del establecimiento educacional.

La noticia informada por los chicos generó estupor en el cuerpo directivo de la escuela secundaria, e inmediatamente la situación fue denunciada a la Policía. Llegaron oficiales de Cuerpos y Orden Público que secuestraron los elementos y lo informaron a la fiscalía de Flagrancia en turno en la ciudad de Rafaela, que actuó en consecuencia.

Malestar entre los directivos de la escuela, así como en el cuerpo docente y la comunidad educativa por el suceso.

Denuncia

El alerta se originó por llamados de vecinos a la central de emergencias 911, lo que motivó la intervención de oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía rafaelina, quienes al arribar al establecimiento se entrevistaron con la directora, M. G. R. Z.

La misma explicó a los oficiales que momentos antes alumnos que se retiraban del colegio hallaron tres cartuchos de escopeta calibre 12/70 de color rojo y los trasladaron hasta la dirección. Dos de ellos contenían amenazas dirigidas a una docente, mientras que el restante presentaba un mensaje similar.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional V departamento Castellanos de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención a la fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor en la escuela y luego sobre los cartuchos y las notas amenazantes secuestradas.

Ese trabajo fue realizado por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).