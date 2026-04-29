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Efecto dominó: el paro de Asoem por Sauce Viejo deja sin servicios a Santa Fe y la región

Lo que inició como un reclamo salarial local en Sauce Viejo derivó en una medida de fuerza regional de 72 horas. Este jueves 30 de abril, el paro afectará la prestación de servicios en toda el área metropolitana, incluyendo la capital provincial, bajo la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo.

29 de abril 2026 · 20:33hs
Efecto dominó: el paro de Asoem por Sauce Viejo deja sin servicios a Santa Fe y la región.

Efecto dominó: el paro de Asoem por Sauce Viejo deja sin servicios a Santa Fe y la región.

El conflicto salarial entre la Municipalidad de Sauce Viejo y el gremio Asoem rompió los límites de la jurisdicción local para convertirse en un problema de escala regional. A través de una resolución sindical, la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) extendió su plan de lucha a todas las localidades que integran su órbita, argumentando la necesidad de un respaldo colectivo ante la falta de acuerdo con el Ejecutivo sauceño.

Esta decisión puso en alerta a las administraciones de ciudades vecinas que, sin tener un conflicto propio, verán resentidos sus servicios esenciales, como la propia ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Conflicto municipal en Sauce Viejo: el gremio Asoem anunció un nuevo paro de 72 horas que se extenderá al departamento La Capital

Cronograma del paro

El cronograma del paro, dispuesto por un total de 72 horas, comenzó este 28 de abril y concluirá a las 24 del jueves 30. Mientras que los dos primeros días la medida se focalizó en Sauce Viejo con asambleas en los puestos de trabajo, el cierre de la jornada de lucha promete un impacto masivo.

El jueves 30 de abril, la medida de fuerza se "amplificará" bajo un esquema de paro total sin asistencia en Santa Fe, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón y las comunas de Arroyo Leyes, Candioti, Arroyo Aguiar, Constituyentes y San Pedro.

Esta modalidad de protesta, conocida como solidaridad gremial o conflicto en cadena, genera una fuerte preocupación en los intendentes y presidentes comunales del área metropolitana. El normal funcionamiento de las dependencias públicas, la recolección de residuos y la atención administrativa se verán interrumpidos en distritos que no son parte de la mesa de negociación, dejando a miles de ciudadanos sin servicios básicos debido a una disputa originada a kilómetros de distancia.

Por el momento, no se reportaron avances en la negociación con el Ejecutivo de Sauce Viejo, lo que mantiene la incertidumbre sobre si el plan de lucha podría renovarse la próxima semana de no mediar una solución que satisfaga los reclamos de Asoem.

Asoem paro Sauce Viejo Santa Fe Servicios
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