La escena musical de Santa Fe suma un nuevo lanzamiento con fuerte carga simbólica: se estrenó el videoclip de “Carta abierta al río Salado”, interpretado por la santafesina Gabriela Roldán junto al guitarrista Yuyo Gonzalo, en el marco de un homenaje nacional por los 100 años de Horacio Guarany.
Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo
La cantora santafesina presenta una emotiva versión de la obra de Horacio Guarany, grabada a orillas del río Salado y en la ex estación Mitre, como parte de un homenaje nacional por el centenario del reconocido artista.
La canción, compuesta por Guarany en 2003 e incluida en su disco “Cantor de cantores”, cobra renovada vigencia al abordar uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la ciudad: la inundación de Santa Fe de 2003. A través de su letra, la obra expresa una profunda reflexión sobre la tragedia y sus consecuencias sociales.
Este nuevo trabajo forma parte de una serie de producciones impulsadas por Yuyo Gonzalo, quien fue guitarrista en los últimos años de la carrera de Guarany y actualmente lleva adelante un proyecto federal que reúne a distintos intérpretes del país para rendir tributo al legendario cantor.
En esta oportunidad, la elección de Gabriela Roldán para interpretar la obra no es casual. Su raíz folclórica y su identidad ligada al territorio aportan una sensibilidad especial a la interpretación, reforzando el vínculo entre la música y la memoria colectiva de los santafesinos.
El videoclip fue rodado íntegramente en la ciudad de Santa Fe, con locaciones cargadas de significado: la vera del río Salado y la ex estación de trenes Mitre, espacios que dialogan con la historia que narra la canción. La producción audiovisual estuvo a cargo de Marcelo Herráez, mientras que la producción general fue responsabilidad de Martín Fernández.
El lanzamiento no solo representa una propuesta artística, sino también un ejercicio de memoria a través de la cultura, donde la música se convierte en vehículo para recordar, reflexionar y mantener viva una parte fundamental de la historia santafesina.
Con este estreno, Gabriela Roldán reafirma su lugar en la escena local y nacional, apostando a proyectos que combinan identidad, historia y compromiso social, mientras que el legado de Horacio Guarany continúa vigente en nuevas generaciones de artistas.