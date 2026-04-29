Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

La cantora santafesina presenta una emotiva versión de la obra de Horacio Guarany, grabada a orillas del río Salado y en la ex estación Mitre, como parte de un homenaje nacional por el centenario del reconocido artista.

La escena musical de Santa Fe suma un nuevo lanzamiento con fuerte carga simbólica: se estrenó el videoclip de “Carta abierta al río Salado” , interpretado por la santafesina Gabriela Roldán junto al guitarrista Yuyo Gonzalo , en el marco de un homenaje nacional por los 100 años de Horacio Guarany .

La canción, compuesta por Guarany en 2003 e incluida en su disco “Cantor de cantores”, cobra renovada vigencia al abordar uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la ciudad: la inundación de Santa Fe de 2003. A través de su letra, la obra expresa una profunda reflexión sobre la tragedia y sus consecuencias sociales.

Este nuevo trabajo forma parte de una serie de producciones impulsadas por Yuyo Gonzalo, quien fue guitarrista en los últimos años de la carrera de Guarany y actualmente lleva adelante un proyecto federal que reúne a distintos intérpretes del país para rendir tributo al legendario cantor.

En esta oportunidad, la elección de Gabriela Roldán para interpretar la obra no es casual. Su raíz folclórica y su identidad ligada al territorio aportan una sensibilidad especial a la interpretación, reforzando el vínculo entre la música y la memoria colectiva de los santafesinos.

El videoclip fue rodado íntegramente en la ciudad de Santa Fe, con locaciones cargadas de significado: la vera del río Salado y la ex estación de trenes Mitre, espacios que dialogan con la historia que narra la canción. La producción audiovisual estuvo a cargo de Marcelo Herráez, mientras que la producción general fue responsabilidad de Martín Fernández.

El lanzamiento no solo representa una propuesta artística, sino también un ejercicio de memoria a través de la cultura, donde la música se convierte en vehículo para recordar, reflexionar y mantener viva una parte fundamental de la historia santafesina.

Con este estreno, Gabriela Roldán reafirma su lugar en la escena local y nacional, apostando a proyectos que combinan identidad, historia y compromiso social, mientras que el legado de Horacio Guarany continúa vigente en nuevas generaciones de artistas.