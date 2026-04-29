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Los empleados de Unión atraviesan un momento muy complejo

Mediante un comunicado de Utedyc, el cuerpo de delegados del club Unión, enumeró los inconvenientes que padecen a diario los empleados de la institución

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 21:27hs
Los empleados de Unión emitieron un comunicado a través de Utedyc describiendo la delicada situación que atraviesan.

Los empleados de Unión emitieron un comunicado a través de Utedyc describiendo la delicada situación que atraviesan.

La situación económica de Unión es delicada, así lo mencionó en su momento el presidente rojiblanco Luis Spahn, al igual que otros dirigentes que forman parte de la comisión directiva.

De hecho, el plantel profesional de fútbol cobró sus haberes con retraso y es una incógnita el desarrollo del básquet profesional respecto a si seguirá participando de la Liga Nacional, por problemas económicos.

En medio de este contexto complejo, este miércoles el cuerpo de delegados del club Unión emitió un comunicado en donde describe la difícil situación que viven los empleados.

El comunicado de Utedyc

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Unión Utedyc empleados
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