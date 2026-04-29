La situación económica de Unión es delicada, así lo mencionó en su momento el presidente rojiblanco Luis Spahn, al igual que otros dirigentes que forman parte de la comisión directiva.
Los empleados de Unión atraviesan un momento muy complejo
Mediante un comunicado de Utedyc, el cuerpo de delegados del club Unión, enumeró los inconvenientes que padecen a diario los empleados de la institución
Por Ovación
29 de abril 2026 · 21:27hs
De hecho, el plantel profesional de fútbol cobró sus haberes con retraso y es una incógnita el desarrollo del básquet profesional respecto a si seguirá participando de la Liga Nacional, por problemas económicos.
En medio de este contexto complejo, este miércoles el cuerpo de delegados del club Unión emitió un comunicado en donde describe la difícil situación que viven los empleados.