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El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva edición que promete seguir consolidando su lugar como uno de los grandes encuentros del invierno argentino.

17 de abril 2026 · 00:22hs
El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Este año, la cita será del 24 al 26 de julio, con una propuesta renovada que, sin perder su esencia, suma nuevas formas de disfrutar en la ciudad de Santa Fe. La emblemática Estación Belgrano volverá a ser el escenario de este evento que combina tradición e innovación.

Entre las novedades, se destaca la incorporación de un mercado de productores locales, un espacio pensado para visibilizar y fortalecer el entramado productivo regional, promoviendo el consumo de cercanía y el vínculo directo entre productores y consumidores.

El Invernal mantiene su ADN intacto: clases de cocina en vivo con chefs invitados, propuestas gastronómicas que recorren sabores locales y regionales, y una amplia oferta de bebidas que incluye cervezas artesanales, vinos, destilados y coctelería. Una propuesta integral que se vive tanto de día como de noche.

La programación también volverá a incluir música en vivo, actividades para las infancias, espacios pet friendly y sectores de descanso para compartir. En línea con su compromiso sostenido, el festival continuará impulsando prácticas sustentables, con el sistema de ecovasos reutilizables como uno de sus sellos distintivos.

El Invernal: reconocimiento y proyección

En su última edición, el festival fue distinguido como Evento Gastronómico del Año 2025 en la primera edición de los Santa Fe MICE Awards. Este reconocimiento, otorgado por el Gobierno de la Provincia a través de Santa Fe Turismo, pone en valor la excelencia del evento dentro de la industria de reuniones y reafirma su crecimiento sostenido. Desde sus inicios, El Invernal se consolidó como un espacio de encuentro que potencia la cultura gastronómica y productiva de la región.

Con su primera edición en 2012, además, fue el motor del desarrollo del polo cervecero y gastronómico en la ciudad de Santa Fe, impulsando a productores, emprendedores y proyectos locales que hoy forman parte de la identidad de la escena regional. Organizado por Gabriel Andruszczyszyn y Martín Mazzuca Vidal de Beer Fest Group, el festival reafirma su compromiso con el desarrollo regional, la generación de empleo y la promoción de un consumo responsable.

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