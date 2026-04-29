Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing igualó ante Caracas en la Copa Sudamericana y extendió su mal momento

La Academia apenas empató 1-1 con Caracas y solo ganó uno de sus últimos siete partidos, atravesando una crisis futbolística y de resultados

29 de abril 2026 · 21:38hs
Racing apenas pudo empatar ante Caracas en Venezuela.

Racing apenas pudo empatar ante Caracas en Venezuela.

Racing igualó ante Caracas por 1-1 en el cierre de la fecha 3 del Grupo E de la Copa Sudamericana y sigue sin poder levantar cabeza.

Después de que a Gabriel Rojas le atajara un penal el arquero Frankarlos Benítez, el pibe Tomás Pérez (fue el elegido por Gustavo Costas para reemplazar a Maravilla Martínez) abrió el marcador de cabeza cuando se terminaba el primer tiempo pero el local aprovechó que la Academia comenzó dormida el complemento para empatar con un tanto de Jesús Yendis.

Racing quedó complicado

De esta manera, Racing suma cuatro puntos y se mantiene en la tercera posición por detrás de Botafogo (7), al que visitará la semana que viene, y Caracas (5). La zona la cierra Independiente Petrolero, sin unidades.

Embed - ¡#CARACAS y #RACING NO SE SACARON VENTAJAS! | Caracas FC 1-1 Racing Club | Resumen

Racing Caracas Copa Sudamericana
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