Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

La banda liderada por Julián Kartún regresa al litoral para presentarse en Hierlam XL el sábado 2 de mayo con un show único. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.harlem.com.ar.

El próximo sábado 2 de mayo, la agenda cultural de Paraná marcará un hito con el inicio de una nueva etapa para la música en vivo en la región. El desembarco de la productora Harlem Shows en Hierlam XL inaugura una alianza estratégica pensada para potenciar la cartelera de espectáculos en Entre Ríos.

Para este lanzamiento, el protagonista será El Kuelgue, la banda encargada de dar el puntapié inicial a una temporada que busca consolidar a la ciudad dentro del circuito de las grandes giras nacionales.

Una propuesta con identidad propia

La unión entre Harlem Shows y Hierlam XL nace con la premisa de ofrecer una programación constante y de calidad. El objetivo es claro: brindar un espacio estable para el encuentro entre el público y los artistas de primer nivel, fortaleciendo el hábito de los recitales en un marco profesional.

La elección de El Kuelgue para esta apertura responde a la esencia del ciclo. El grupo liderado por Julián Kartún ha convertido sus presentaciones en experiencias donde la música, la improvisación y el humor conviven de forma natural. Ese espíritu festivo es el que mejor representa la propuesta que se busca instalar en la ciudad.

El show: Clásicos y actualidad

El repertorio para esta noche inaugural incluirá clásicos como “Circunvalación”, “Parque Acuático” y “Bossa & People”, junto a sus composiciones más recientes. Con más de 20 años de trayectoria, la banda llega en un gran momento, precedida por el lanzamiento de su álbum Juegue Kuelgue, grabado en vivo en el Movistar Arena.

Con esta apuesta, Paraná inicia una temporada de shows que promete continuidad y una agenda artística renovada durante todo el año. El 2 de mayo no será solo un recital; será el primer paso de un nuevo camino para la música en vivo en la zona.

Sobre El Kuelgue

El Kuelgue se formó en Buenos Aires, en el corazón del barrio de Villa Crespo durante el año 2004. Sus particulares conciertos en vivo, en donde despliegan su impronta ligada al absurdo y la improvisación, y sus originales puestos en escena, son el sello de este grupo liderado por el multifacético Julián Kartun. Esta suma de factores estableció a El Kuelgue como una propuesta distinta dentro de la escena de la música argentina y latinoamericana. La versatilidad musical y la combinación que la banda hace de múltiples estilos ha capturado a una generación que ya no elige más a la música por su género.

Hace más de 15 años la banda realiza sus conciertos en las más importantes salas y festivales de Argentina, América Latina y Europa. En el 2016 la banda fue elegida para abrir los dos shows de Paul McCartney en el Estadio Único de la Plata, y realizó colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Adrían Dárgelos de Babasonicos, entre otros.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir de este jueves 19 de febrero a las 12 hs con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar a partir de $65.000 más service charge. Además, podrás abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago.