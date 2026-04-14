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Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

A menos de tres semanas del desembarco en la Estación Belgrano, la demanda de tickets se dispara.

14 de abril 2026 · 00:38hs
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Quedan los últimos abonos generales y pases VIP para vivir la experiencia musical más grande de la región. Comprá tu entrada en Ticketway

El calendario no perdona y la ciudad lo siente. El Festival Tribus ha entrado en su etapa definitiva. Con el montaje de los cuatro escenarios a la vuelta de la esquina, la organización advierte que el cupo de abonos con descuento está llegando a su fin, marcando el último llamado para quienes aún no aseguraron su lugar en el evento que definirá el año cultural en Santa Fe.

Un fin de semana, una ciudad tomada por la música Lo que el 1 y 2 de mayo sucederá en la Estación Belgrano no es solo una serie de conciertos; es una ocupación cultural total.

Con el line-up ya consagrado, el público ha respondido con una aceleración notable en la compra de entradas diarias, especialmente tras el anuncio de la distribución de artistas:

Viernes 1: El estallido de La Delio Valdez, el agite de Kapanga y la mística de Vapors of Morphine.

Sábado 2: El regreso histórico de Los Caballeros de la Quema y la potencia de El Mató a un Policía Motorizado y Eruca Sativa.

Última oportunidad: Experiencia VIP y Sector Silent La Experiencia VIP Pilsen, que ofrece beneficios exclusivos como ingresos sin fila, sector preferencial y barra dedicada, se encamina a colgar el cartel de Sold Out en los próximos días.

Asimismo, el Sector Silent se prepara para ser la gran sorpresa de esta edición, permitiendo a los asistentes elegir su propio ritmo en una experiencia sensorial única con auriculares. No te quedes afuera: Puntos de venta activos La recomendación de la organización es clara: asegurar el ticket ahora para evitar los cambios de precio de la última fase.

Los abonos para ambos días siguen siendo la opción más conveniente para quienes no quieren perderse ni un solo minuto de los cuatro escenarios en simultáneo.

COMPRÁ TU ENTRADA AHORA

Online en: www.ticketway.com.ar

Venta Telefónica: 0342-155-764161

Puntos de venta físicos: Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

Estación Belgrano Tribus
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