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A 23 años de la inundación, Colón y Unión mantuvieron viva la memoria de Santa Fe

Colón y Unión recordaron el 29 de abril de 2003 con mensajes cargados de identidad, memoria y pertenencia, en una fecha que sigue atravesando a toda la comunidad santafesina.

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 19:06hs
A 23 años de la inundación, Colón y Unión mantuvieron viva la memoria de Santa Fe

Colón y Unión se unieron, una vez más, en el recuerdo de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la ciudad: la inundación del 29 de abril de 2003.

LEER MÁS: En el recuerdo: así vivió Colón la inundación de 2003

A 23 años de aquella tragedia, ambos clubes compartieron en sus redes sociales mensajes profundos, acompañados por imágenes simbólicas que reflejan el impacto que dejó el desastre hídrico en Santa Fe.

Colón: memoria como identidad colectiva

Desde Colón, el mensaje tuvo un tono reflexivo, poniendo el foco en la construcción de identidad a partir del dolor compartido.

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“El 29 de abril de 2003 no es solo un recuerdo en Santa Fe. Es una marca que atraviesa generaciones”, expresó el club, remarcando que la inundación fue “un punto de quiebre que expuso lo más frágil… y también lo más fuerte”.

El Sabalero destacó el rol de la comunidad en medio de la emergencia: “La presencia, la solidaridad, el acompañamiento”. Y dejó en claro que la institución fue parte activa de ese proceso: “No fue ajeno a ese momento. Fue parte”.

En su publicación, Colón también subrayó que la memoria no debe quedar anclada al pasado, sino que debe ser una decisión cotidiana: “Cuando una comunidad recuerda, también se reconoce. Y cuando se reconoce, se fortalece”.

Unión: recordar para no olvidar

Por su parte, Unión optó por un mensaje breve pero contundente, centrado en el valor de la memoria colectiva.

“La memoria de una herida que marcó a toda la ciudad sigue viva. Por quienes ya no están y por quienes resistieron, a 23 años de la tragedia, desde Unión no olvidamos”, expresó el club rojiblanco.

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Una frase que resume el sentimiento de una ciudad que aún hoy mantiene presente aquel episodio que dejó huellas imborrables.

Más allá de los colores

A pesar de la histórica rivalidad deportiva, Colón y Unión volvieron a coincidir en un mensaje común: la memoria como herramienta de identidad y construcción colectiva.

LEER MÁS: El duro recuerdo de Unión por la inundación de 2003

En una fecha que excede lo futbolístico, ambos clubes se posicionaron como parte de una comunidad que recuerda, que honra y que sigue construyendo desde lo vivido. Porque en Santa Fe, el 29 de abril no es solo una fecha. Es memoria viva.

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