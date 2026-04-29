Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión igualó 1-1 frente a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Proyección. Venía de ganar el clásico, pero dejó pasar la chance de meterse en zona de clasificación.

Después del golpe anímico que significó el triunfo en el Clásico Santafesino, Unión no logró sostener su racha positiva y empató 1-1 frente a Rosario Central en La Tatenguita, en el marco de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Proyección.

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El equipo dirigido por Alejandro Trionfini dejó escapar una buena oportunidad de meterse en puestos de clasificación, aunque sumó un punto que lo mantiene en la pelea.

Central y Unión, y las emociones en el segundo tiempo

El encuentro tuvo emociones en el complemento. Fue el Canalla el que golpeó primero a través de Paulo Bustos, quien a los 5 minutos puso en ventaja a la visita.

Sin embargo, la reacción tatengue no tardó en llegar. A los 15’, Máximo Ortiz apareció para establecer el 1-1 definitivo, dándole algo de justicia al desarrollo del partido.

Las formaciones de Unión y Rosario Central

Unión salió a la cancha con: 1-Juan Kuberling; 4-Nazareno Fazzi, 2-Ignacio Isla, 6-Tomás Fagioli y 3-Lucas Ayala; 5-Santino Vera, 8-Mateo Peresutti, 7-Tomás Torres y 10-Ricardo Solbes; 11-Ignacio Pedano y 9-Máximo Ortiz.

Por su parte, Rosario Central, conducido por Mario Pobersnik, formó con: 1-Leonardo Sosa; 4-Elías Verón, 2-Franco Castorani, 6-Fabricio Oviedo y 3-Valentín Becerra; 10-Kevin Gutiérrez, 5-Joaquín Espina, 8-Juan Ignacio Guzmán y 7-Gaspar Duarte; 11-Paulo Bustos y 9-Thiago Ponce.

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Final del partido en La Tatenguita#Unión 1 - 1 #RosarioCentral

Máximo Ortíz pic.twitter.com/O6GepFGNmQ — Club Atlético Unión (@clubaunion) April 29, 2026

El árbitro del encuentro fue Joaquín García Casas, acompañado por Roberto Rodríguez y Agustín Cellucci.

Así quedaron en la tabla Unión y Rosario Central

Con este empate, Unión alcanzó los 15 puntos y se ubica en la octava posición, a dos unidades de River Plate, que hoy ocupa el último lugar de clasificación a los cuartos de final.

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Por su parte, Rosario Central se mantiene como uno de los protagonistas de la Zona A, en el segundo puesto y a ocho puntos del líder Vélez Sarsfield.

Resultados de la fecha 11 (parcial)

Zona A y B – Torneo Proyección

Gimnasia LP 1 – Tigre 2

Newell’s 1 – Central Córdoba 0

Defensa y Justicia 2 – Estudiantes LP 2

Sarmiento 2 – River Plate 3

Ferro 2 – Atlético Rafaela 1

Argentinos Juniors 1 – Vélez 2

Lanús 6 – San Martín (SJ) 0

Belgrano 4 – Independiente Rivadavia 1

Unión 1 – Rosario Central 1

Gimnasia (Mza.) 2 – Barracas Central 0

(La fecha se completa entre jueves y viernes con el resto de los encuentros.)