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Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión igualó 1-1 frente a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Proyección. Venía de ganar el clásico, pero dejó pasar la chance de meterse en zona de clasificación.

29 de abril 2026 · 17:31hs
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Prensa Unión

Después del golpe anímico que significó el triunfo en el Clásico Santafesino, Unión no logró sostener su racha positiva y empató 1-1 frente a Rosario Central en La Tatenguita, en el marco de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Proyección.

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El equipo dirigido por Alejandro Trionfini dejó escapar una buena oportunidad de meterse en puestos de clasificación, aunque sumó un punto que lo mantiene en la pelea.

Central y Unión, y las emociones en el segundo tiempo

El encuentro tuvo emociones en el complemento. Fue el Canalla el que golpeó primero a través de Paulo Bustos, quien a los 5 minutos puso en ventaja a la visita.

Sin embargo, la reacción tatengue no tardó en llegar. A los 15’, Máximo Ortiz apareció para establecer el 1-1 definitivo, dándole algo de justicia al desarrollo del partido.

Las formaciones de Unión y Rosario Central

Unión salió a la cancha con: 1-Juan Kuberling; 4-Nazareno Fazzi, 2-Ignacio Isla, 6-Tomás Fagioli y 3-Lucas Ayala; 5-Santino Vera, 8-Mateo Peresutti, 7-Tomás Torres y 10-Ricardo Solbes; 11-Ignacio Pedano y 9-Máximo Ortiz.

Por su parte, Rosario Central, conducido por Mario Pobersnik, formó con: 1-Leonardo Sosa; 4-Elías Verón, 2-Franco Castorani, 6-Fabricio Oviedo y 3-Valentín Becerra; 10-Kevin Gutiérrez, 5-Joaquín Espina, 8-Juan Ignacio Guzmán y 7-Gaspar Duarte; 11-Paulo Bustos y 9-Thiago Ponce.

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El árbitro del encuentro fue Joaquín García Casas, acompañado por Roberto Rodríguez y Agustín Cellucci.

Así quedaron en la tabla Unión y Rosario Central

Con este empate, Unión alcanzó los 15 puntos y se ubica en la octava posición, a dos unidades de River Plate, que hoy ocupa el último lugar de clasificación a los cuartos de final.

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Por su parte, Rosario Central se mantiene como uno de los protagonistas de la Zona A, en el segundo puesto y a ocho puntos del líder Vélez Sarsfield.

Resultados de la fecha 11 (parcial)

Zona A y B – Torneo Proyección

  • Gimnasia LP 1 – Tigre 2
  • Newell’s 1 – Central Córdoba 0
  • Defensa y Justicia 2 – Estudiantes LP 2
  • Sarmiento 2 – River Plate 3
  • Ferro 2 – Atlético Rafaela 1
  • Argentinos Juniors 1 – Vélez 2
  • Lanús 6 – San Martín (SJ) 0
  • Belgrano 4 – Independiente Rivadavia 1
  • Unión 1 – Rosario Central 1
  • Gimnasia (Mza.) 2 – Barracas Central 0

(La fecha se completa entre jueves y viernes con el resto de los encuentros.)

Unión Rosario Central La Tatenguita
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