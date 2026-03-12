Irak suspendió exportaciones de petróleo mientras Israel intensifica el asedio sobre Beirut y Teherán

El conflicto escala a niveles críticos tras el ataque de Irán a petroleros en aguas iraquíes. El precio del barril de petróleo roza los 100 dólares

Un buque que transportaba petróleo fue atacado con drones en el estrecho de Ormuz

La guerra que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos ha entrado en una fase de parálisis económica y devastación urbana. En las últimas horas, la tensión se desplazó al Golfo Pérsico y al corazón de las capitales regionales, dejando al mercado del petróleo en vilo y a la población civil bajo fuego constante .

La compañía estatal iraquí (SOMO) confirmó la suspensión total de las operaciones portuarias y de exportación de crudo. La decisión se tomó tras ataques de sabotaje contra dos petroleros (con banderas de Islas Marshall y Malta) a solo cinco millas de la costa iraquí. Bagdad denunció que estos hechos son un indicador "preocupante" de la escalada en una zona vital para la energía mundial.

Bombardeos masivos en Beirut

La aviación israelí lanzó una nueva oleada de ataques "a gran escala" sobre la capital libanesa. Los bombardeos golpearon con fuerza el barrio de Dahieh (bastión de Hezbolá) y áreas del centro como Aisha Bakkar, dejando al menos ocho muertos y decenas de heridos en las últimas 24 horas. Israel sostiene que estos ataques son la respuesta al lanzamiento de decenas de proyectiles por parte de la milicia chií contra su territorio.

Ofensiva sobre Irán

De manera simultánea, Israel y Estados Unidos mantienen la presión sobre Teherán. Se reportaron ataques contra infraestructura del régimen y centros logísticos, mientras que Irán denunció el bombardeo de una sucursal bancaria con empleados en su interior, calificando las acciones de la ONU como una "injusticia flagrante".

Mercados en alerta

El precio del crudo volvió a dispararse, superando los 95-100 dólares por barril. Ante la parálisis en el estrecho de Ormuz –por donde pasa un tercio del crudo mundial–, Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica para intentar contener la crisis de precios.

La autoridad marítima británica (UKMTO) informó que ya son al menos 16 los buques atacados en la región desde que comenzó el conflicto. Entre los incidentes más recientes figura un carguero tailandés incendiado en el estrecho de Ormuz, con tres marineros desaparecidos.

La comunidad internacional observa con temor cómo el conflicto trasciende las fronteras militares para convertirse en una guerra de desgaste económico que ya afecta las bolsas y el costo de vida en todo el mundo.

Irán impone su ley en Ormuz

La "guerra del crudo": Irán toma el control del estrecho

La gran novedad de estas últimas horas es que Irán oficializó su estrategia de bloqueo. Según los últimos reportes:

Ataques reivindicados: la Armada de la Guardia Revolucionaria confirmó haber alcanzado al buque "Safesia" (de propiedad estadounidense y bandera de Islas Marshall) en el norte del Golfo Pérsico. Dijeron que fue porque el barco "ignoró las advertencias".

Advertencia de "Peaje de Guerra": Teherán lanzó un comunicado durísimo: cualquier buque que quiera pasar por el Estrecho de Ormuz debe obtener permiso explícito de Irán . El comandante Alireza Tangsiri fue claro: "No permitiremos que pase ni un solo litro de petróleo" si las agresiones de EE. UU. e Israel continúan.

Otros buques afectados: Ayer miércoles, al menos cuatro barcos fueron alcanzados. Entre ellos el Mayuree Naree (de Tailandia), donde se informó que hay tres tripulantes atrapados en la sala de máquinas tras un incendio provocado por los proyectiles iraníes. También fue golpeado el Express Rome , de propiedad israelí.

La amenaza de los 200 dólares: Irán está usando el precio del petróleo como un arma. Sus voceros ya avisaron al mundo que se preparen para un barril a 200 dólares si el conflicto no se frena. Esto ya generó que aerolíneas (como Aerolíneas Argentinas) empiecen a advertir sobre recargos por el combustible.

El estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado, amenazando el suministro energético global