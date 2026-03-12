Uno Santa Fe | El Mundo | petróleo

Irak suspendió exportaciones de petróleo mientras Israel intensifica el asedio sobre Beirut y Teherán

El conflicto escala a niveles críticos tras el ataque de Irán a petroleros en aguas iraquíes. El precio del barril de petróleo roza los 100 dólares

12 de marzo 2026 · 08:23hs
Un buque que transportaba petróleo fue atacado con drones en el estrecho de Ormuz

Un buque que transportaba petróleo fue atacado con drones en el estrecho de Ormuz

La guerra que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos ha entrado en una fase de parálisis económica y devastación urbana. En las últimas horas, la tensión se desplazó al Golfo Pérsico y al corazón de las capitales regionales, dejando al mercado del petróleo en vilo y a la población civil bajo fuego constante.

Bloqueo petrolero en Irak

La compañía estatal iraquí (SOMO) confirmó la suspensión total de las operaciones portuarias y de exportación de crudo. La decisión se tomó tras ataques de sabotaje contra dos petroleros (con banderas de Islas Marshall y Malta) a solo cinco millas de la costa iraquí. Bagdad denunció que estos hechos son un indicador "preocupante" de la escalada en una zona vital para la energía mundial.

estrecho Ormuz petróleo Irán Irak Israel Estados Unidos1

Bombardeos masivos en Beirut

La aviación israelí lanzó una nueva oleada de ataques "a gran escala" sobre la capital libanesa. Los bombardeos golpearon con fuerza el barrio de Dahieh (bastión de Hezbolá) y áreas del centro como Aisha Bakkar, dejando al menos ocho muertos y decenas de heridos en las últimas 24 horas. Israel sostiene que estos ataques son la respuesta al lanzamiento de decenas de proyectiles por parte de la milicia chií contra su territorio.

Ofensiva sobre Irán

De manera simultánea, Israel y Estados Unidos mantienen la presión sobre Teherán. Se reportaron ataques contra infraestructura del régimen y centros logísticos, mientras que Irán denunció el bombardeo de una sucursal bancaria con empleados en su interior, calificando las acciones de la ONU como una "injusticia flagrante".

Mercados en alerta

El precio del crudo volvió a dispararse, superando los 95-100 dólares por barril. Ante la parálisis en el estrecho de Ormuz –por donde pasa un tercio del crudo mundial–, Estados Unidos anunció la liberación de 172 millones de barriles de su reserva estratégica para intentar contener la crisis de precios.

La autoridad marítima británica (UKMTO) informó que ya son al menos 16 los buques atacados en la región desde que comenzó el conflicto. Entre los incidentes más recientes figura un carguero tailandés incendiado en el estrecho de Ormuz, con tres marineros desaparecidos.

La comunidad internacional observa con temor cómo el conflicto trasciende las fronteras militares para convertirse en una guerra de desgaste económico que ya afecta las bolsas y el costo de vida en todo el mundo.

petrolero Irak

Irán impone su ley en Ormuz

estrecho Ormuz petróleo Irán Irak Israel Estados Unidos3
Buque de bandera tailandesa atacado cerca del Estrecho de Ormuz

Buque de bandera tailandesa atacado cerca del Estrecho de Ormuz

estrecho Ormuz petróleo Irán Irak Israel Estados Unidos4
Buque de bandera tailandesa atacado cerca del Estrecho de Ormuz

Buque de bandera tailandesa atacado cerca del Estrecho de Ormuz

La "guerra del crudo": Irán toma el control del estrecho

La gran novedad de estas últimas horas es que Irán oficializó su estrategia de bloqueo. Según los últimos reportes:

  • Ataques reivindicados: la Armada de la Guardia Revolucionaria confirmó haber alcanzado al buque "Safesia" (de propiedad estadounidense y bandera de Islas Marshall) en el norte del Golfo Pérsico. Dijeron que fue porque el barco "ignoró las advertencias".

  • Advertencia de "Peaje de Guerra": Teherán lanzó un comunicado durísimo: cualquier buque que quiera pasar por el Estrecho de Ormuz debe obtener permiso explícito de Irán. El comandante Alireza Tangsiri fue claro: "No permitiremos que pase ni un solo litro de petróleo" si las agresiones de EE. UU. e Israel continúan.

  • Otros buques afectados: Ayer miércoles, al menos cuatro barcos fueron alcanzados. Entre ellos el Mayuree Naree (de Tailandia), donde se informó que hay tres tripulantes atrapados en la sala de máquinas tras un incendio provocado por los proyectiles iraníes. También fue golpeado el Express Rome, de propiedad israelí.

  • La amenaza de los 200 dólares: Irán está usando el precio del petróleo como un arma. Sus voceros ya avisaron al mundo que se preparen para un barril a 200 dólares si el conflicto no se frena. Esto ya generó que aerolíneas (como Aerolíneas Argentinas) empiecen a advertir sobre recargos por el combustible.

El estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado, amenazando el suministro energético global

petróleo Irán Israel Estados Unidos Irak
Noticias relacionadas
Qué puede suceder con los precios del combustible

Petróleo en alza y alerta en las estaciones de servicio: qué puede pasar con el precio del gasoil

El petróleo y el conflicto armado en Medio Oriente: su impacto global

El petróleo vuelve al centro de la escena por la escalada en Medio Oriente

Varios ataques a distintas refinerías de petróleo en Teherán, la capital de Irán ocurrieron entre sábado y domingo

Ataques contra depósitos de petróleo provocaron enormes incendios y cubren de humo a Teherán

Cómo repercutirá en Argentina el cierre del Estrecho de Ormuz

"Efecto Ormuz": ¿por qué el conflicto en Medio Oriente puede generar problemas en Argentina?

Lo último

Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Último Momento
Madelón: Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca

Madelón: "Unión no tiene que cambiar más allá que venga un grande como Boca"

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Palacios, de cara al duelo ante Boca: Unión se ganó el respeto de los rivales

Palacios, de cara al duelo ante Boca: "Unión se ganó el respeto de los rivales"

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Un carguero atacado en Medio Oriente que pasó por el puerto de Santa Fe: la historia del buque tailandés Mayuree Naree

Ovación
Madelón infló el pecho: A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande

Madelón infló el pecho: "A Unión hoy lo respetan como a un equipo grande"

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Se puso en marcha la 2ª edición de la Copa Túnel Subfluvial

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Capibaras viaja a Asunción para la cuarta fecha del Súper Rugby Américas

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Se viene el último weekend de la etapa regular de la Liga Argentina Femenina

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Peverengo habló del incidente en Colón y anticipó el operativo de seguridad para Unión–Boca

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe