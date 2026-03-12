Uno Santa Fe | El Mundo | petróleo

El petróleo roza los 100 dólares: el bloqueo iraní en Ormuz pone en jaque la economía global

Tras la ofensiva directa de Teherán contra buques cisterna y la parálisis de los puertos en Irak, el precio del petróleo se dispara

12 de marzo 2026 · 08:59hs
Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este jueves, trepando hasta 10% y regresando a la zona de los 100 dólares, impulsados por la ofensiva de Irán en el estrecho de Ormuz que marca un recrudecimiento en la guerra con Estados Unidos e Israel.

El Brent, referencia para Europa, llegó a avanzar hasta 10% durante esta jornada, cotizando a 101 dólares por barril, para luego bajar levemente a USD 98. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube 4,6% y alcanzó 91 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de 60% en lo que va de 2026, pese a la rebaja de su precio en las últimas jornadas, que ahora se ve interrupida al retomar la senda alcista y cotizar cerca de sus máximos del año.

El Estrecho de Ormuz está bloqueado por Irán

La señal de alerta en los mercados responde al ataque iraní a buques en el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica por la que transita alrededor de 20% del suministro mundial de petróleo, que se encuentra bloqueada por el régimen.

LEER MÁS: Irak suspendió exportaciones de petróleo mientras Israel intensifica el asedio sobre Beirut y Teherán

Las agresiones contra barcos que navegan por la región se incrementan y en las últimas horas se reportaron dos petroleros atacados por proyectiles cerca del sur de Irak, lo que provocó incendios a bordo y la evacuación de las tripulaciones, dejando un muerto y varios desaparecidos.

De esta manera, el temor a una extensión del conflcito que siga afectando la circulación del petróleo vuelven a presionar los precios del crudo pese al plan de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor medida de este tipo en su historia.

En este marco, Estados Unidos anunció recientemente que liberará 172 millones de barriles de petróleo a partir de la próxima semana. Sin embargo, estas medidas no alcanzan a compensar el flujo de 20 millones de barriles diarios que han dejado de circular por el cierre de Ormuz.

