"El único momento en el que creemos que un confinamiento está justificado es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar, reequilibrar los recursos y proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo", indicó Nabarro a la revista británica The Spectator.

La principal crítica de Nabarro a los bloqueos involucró el impacto global, explicando cómo las economías más pobres que habían sido afectadas indirectamente. "Puede que tengamos al menos el doble de desnutrición infantil. Esta es una terrible y espantosa catástrofe global", lamentó.

"Miren lo que ha pasado en el Caribe con las ciudades que viven del turismo. Miren lo que ha pasado con los niveles de pobreza en el mundo, que se van a duplicar el año próximo. Se ha duplicado la desnutrición infantil porque los niños no reciben la comida en las escuelas y sus padres no pueden trabajar para proveerles alimentos", sostuvo.

Cuarentena.jpg "No necesitamos elegir entre vidas y medios de subsistencia. O entre la salud y la economía. Esa es un falso dilema", remarcó.

En agosto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había declarado que los confinamientos no eran una solución no efectiva a largo plazo para ningún país. "No necesitamos elegir entre vidas y medios de subsistencia. O entre la salud y la economía. Ese es un falso dilema", remarcó.

Los rebrotes de coronavirus en el mundo y la vuelta de las cuarentenas.

Las declaraciones de Nabarro surgieron a raíz de que ciertos países europeos están aplicando nuevamente políticas de confinamiento ante un fuerte rebrote de la enfermedad.

En Madrid se declaró el estado de alarma y Francia cerró locales gastronómicos ante números récord de contagios. El bloqueo de Melbourne, en Australia, fue aclamado como uno de los más estrictos y prolongados del mundo. En China, las autoridades cerraron las puertas con autógena para evitar que las personas abandonaran sus hogares. Sin embargo, la OMS cree que estos pasos fueron en gran medida innecesarios.