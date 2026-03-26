Arabia Saudita interceptó un ataque masivo de 35 drones en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó el derribo de drones, en un clima de tensión regional por las hostilidades directas entre Irán e Israel

Según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita, los sistemas de defensa aérea del reino interceptaron cerca de 35 drones en la provincia Oriental del país durante la noche del miércoles al jueves , en el marco de la tensión provocada por la ofensiva de EE. UU. e Israel lanzada el 28 de febrero contra Irán .

El sábado, Arabia Saudita declaró "persona non grata" a varios miembros del personal de la embajada iraní como protesta por la escalada de la situación regional. Esta medida diplomática fue anunciada en un contexto de advertencia pública por parte del ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, quien indicó que “la paciencia no es ilimitada” y que Riad podría optar por responder militarmente a ataques procedentes de Irán.

drones de Irán Los drones lanzados por Irán, previamente le escriben leyendas en persa

Tensión en Arabia Saudita y "alerta máxima"

En una nueva jornada de alta tensión en el Golfo, las fuerzas de defensa de Arabia Saudita informaron este jueves la interceptación y destrucción de 35 drones lanzados contra su territorio. El ataque, que se concentró principalmente en la estratégica Provincia Oriental –corazón de la infraestructura petrolera del reino–, no dejó víctimas fatales ni daños materiales de consideración, según el reporte oficial de Riad.

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Este episodio se suma a la cadena de hostilidades que mantiene en vilo a la región desde el pasado 28 de febrero, cuando el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos escaló a una confrontación directa. Con la diplomacia en un punto de ruptura y tras la reciente expulsión de funcionarios iraníes del suelo saudí, este último intento de incursión aérea posiciona a la monarquía en una situación de "alerta máxima", elevando el temor a una respuesta militar de mayor escala en los próximos días.

De acuerdo con los mensajes publicados por el Ministerio de Defensa en redes sociales, las fuerzas saudíes destruyeron un total de 35 aparatos aéreos no tripulados en la región oriental, que concentra gran parte de la riqueza petrolera saudí.

El comunicado oficial no especificó el origen preciso desde donde se lanzaron los drones y no detalló la magnitud de los daños materiales ni la existencia de víctimas como consecuencia de estos incidentes. Arabia Saudita se ha visto involucrada en una creciente dinámica defensiva a raíz de la reciente escalada militar, en la cual Irán ha iniciado ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en varios puntos de la región, incluyendo bases militares, en respuesta a la acción coordinada de Washington y Tel Aviv.