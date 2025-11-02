Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no asumirá la banca y reemplazará a Lisandro Catalán

2 de noviembre 2025 · 19:03hs
Javier Milei designó a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior.

Javier Milei designó a Diego Santilli como el nuevo ministro del Interior.

En el marco de los cambios de Gabinete que está llevando adelante el presidente Javier Milei, el diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli no asumirá la banca y jurará como ministro del Interior. Así lo anunció el primer mandatario en sus redes sociales este domingo.

"Tenemos ministro del interior: bienvenido Colo Santilli", anunció el presidente en su cuentade X. "Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", sentenció.

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán tras renunciar días atrás como ministro del Interior, finalmenteMilei tomó la decisión de darle ese lugar a Santilli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1985089736919445826?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985089736919445826%7Ctwgr%5E2039332e21de850bf4787b8bc021b3f504147dac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Fjavier-milei-anuncio-que-diego-santilli-sera-el-nuevo-ministro-del-interior-n10227615.html&partner=&hide_thread=false

Ganador

El exPRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre.

A partir de este desempeño electoral, el Presidente anunció que el "Colo" pasará a formar parte de su Gabinete tras la anticipada salida de Lisandro Catalán, quien operaba como mano derecha del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Javier Milei ministro Gabinete
Noticias relacionadas
lo que dejaron las elecciones en santa fe: las 5 ciudades donde mayor porcentaje de votos saco la libertad avanza

Lo que dejaron las elecciones en Santa Fe: las 5 ciudades donde mayor porcentaje de votos sacó La Libertad Avanza

Cuántos impuestos pagan los argentinos por año

Presión tributaria: cuántos impuestos pagan los argentinos por año sin la reforma que busca Javier Milei

Javier Milei

Javier Milei: "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Lo último

Estudiantes (BA) fue más que Tristán Suárez y también está en las semifinales del Reducido

Estudiantes (BA) fue más que Tristán Suárez y también está en las semifinales del Reducido

Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Último Momento
Estudiantes (BA) fue más que Tristán Suárez y también está en las semifinales del Reducido

Estudiantes (BA) fue más que Tristán Suárez y también está en las semifinales del Reducido

Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Unión pelea arriba: así está ahora la tabla de la zona A en el Clausura

Unión pelea arriba: así está ahora la tabla de la zona A en el Clausura

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: en diciembre llega la máquina importada de China para acelerar el montaje de vigas

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: en diciembre llega la máquina importada de China para acelerar el montaje de vigas

Ovación
Unión pelea arriba: así está ahora la tabla de la zona A en el Clausura

Unión pelea arriba: así está ahora la tabla de la zona A en el Clausura

Boca le ganó sobre la hora a Estudiantes y desplazó a Unión de la cima en la zona A

Boca le ganó sobre la hora a Estudiantes y desplazó a Unión de la cima en la zona A

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil M17 con una victoria de Santa Fe

Deportivo Madryn barrió a Gimnasia (J) y jugará con Morón en las semis del Reducido

Deportivo Madryn barrió a Gimnasia (J) y jugará con Morón en las semis del Reducido

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros