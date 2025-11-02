Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no asumirá la banca y reemplazará a Lisandro Catalán

En el marco de los cambios de Gabinete que está llevando adelante el presidente Javier Milei , el diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli no asumirá la banca y jurará como ministro del Interior. Así lo anunció el primer mandatario en sus redes sociales este domingo.

"Tenemos ministro del interior: bienvenido Colo Santilli", anunció el presidente en su cuentade X. "Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para la s reformas que vienen de cara al futuro ", sentenció.

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán tras renunciar días atrás como ministro del Interior, finalmenteMilei tomó la decisión de darle ese lugar a Santilli.

Ganador

El exPRO encabezó la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert y jugó un papel esencial durante la campaña. Finalmente, terminó quedándose con un triunfo sorprendente en el territorio bonaerense, donde el oficialismo nacional había caído por 14 puntos en las elecciones locales del 7 de septiembre.

A partir de este desempeño electoral, el Presidente anunció que el "Colo" pasará a formar parte de su Gabinete tras la anticipada salida de Lisandro Catalán, quien operaba como mano derecha del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.