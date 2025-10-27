Luego del batacazo electoral, el mandatario destacó a la administración republicana por la decisión de “lograr la paz”.

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

El presidente Javier Milei agradeció el mensaje de felicitación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, y destacó el auxilio económico que recibió la Argentina de la administración de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, y minutos antes de dar una entrevista para A24, el mandatario expresó: “ Gracias, Secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1982774347006693477&partner=&hide_thread=false Thank you, Secretary @SecScottBessent, for your kind words and unwavering support. This resounding victory for La Libertad Avanza is a triumph of the Argentine people's unyielding spirit for freedom, prosperity, and the defeat of the socialist scourge that has plagued our nation… https://t.co/OTWISIZl5r — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

“Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo”, remarcó, luego de que La Libertad Avanza se impusiera con el 40,84 por ciento de los votos, por sobre Fuerza Patria que acumuló el 24,50 por ciento.

En la misma línea, destacó: “La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad”.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa”, celebró Milei.

Por último, envió un mensaje de unidad entre ambas naciones al sostener: “Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”.

El libertario había recibido la temprana felicitación del propio Trump y de Scott Bessent, quien se mostró involucrado en los pormenores de la política Argentina. “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, resaltó el republicano en redes sociales, durante la noche del domingo.

Por su parte, esta mañana el funcionario hizo lo propio: “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”.

• LEER MÁS: Trump felicitó a Milei: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"