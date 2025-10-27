Uno Santa Fe | Información General | Gabinete

Javier Milei: "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

El Presidente planteó que los cambios de equipo podían instrumentarse a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición de las cámaras.

27 de octubre 2025 · 11:18hs
Javier Milei

gntileza

Javier Milei

El presidente Javier Milei dio detalles de los cambios de Gabinete que tiene en mente, luego del triunfo electoral, y vaticinó que las modificaciones en su equipo podría instrumentarse a partir del 10 de diciembre, con la nueva composición de las cámaras.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, reveló en una entrevista a A24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1982789896105255078&partner=&hide_thread=false

En la misma línea, remarcó: “El instrumento para eso es el nuevo Gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”.

“La Cámara cambia el 10 de diciembre. Algo de tiempo tengo”, se escudó el día después de que La Libertad Avanza cosechó el 40,84 por ciento de los votos, y se impuso por sobre Fuerza Patria que acumuló el 24,50 por ciento.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de incorporar referentes de otras fuerzas políticas al tiempo que negó tensiones internas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”, sostuvo tras la consulta de incorporar referentes de espacios aliados.

Luego de la foto del pasado domingo, donde se mostró en el escenario junto al Triángulo de Hierro, Milei negó versiones de peleas internas. “¿Dónde estaban Karina Mieli y Santiago Caputo mientras daba el discurso? No va a cambiar eso. Ellos son los arquitectos de esto. Soy el divulgador, el que lleva las ideas, el que tiene la visión, pero al muñeco hay que hacerlo funcionar”.

Por su parte, destacó el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de los rumores de salida y evitó dar detalles de los futuros cambios en el equipo de Gobierno. “(Guillermo Francos) tiene un rol muy destacado dentro del Gobierno. Veremos a la luz del nuevo Gabinete cómo quedarán las cosas”, anticipó.

“Me parece una falta de respeto que, a gente que ha hecho mucho, la agenda periodística los quiera sacar”, se escudó Milei, quien habló además de cambios forzados como el de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes deberán asumir a sus compromisos legislativos.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Laje, Milei admitió que no imaginó el resultado electoral que alcanzó el sello libertario, y destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli. "La campaña de Santilli fue admirable", resaltó y sostuvo que el legislador reelecto fue "uno de los primeros" que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza.

Por último, el jefe de Estado reveló que los nombres para suceder a los actuales funcionarios están en carpeta, aunque evitó hacerlos públicos. “Dar esas definiciones implica que van a ir arruinarle la vida antes de asumir. Necesito que las cosas funciones y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó.

• LEER MÁS: Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Gabinete Javier Milei Congreso
Noticias relacionadas
impuesto a las ganancias: los detalles de las mejoras del regimen de reduccion de anticipos

Impuesto a las Ganancias: los detalles de las mejoras del régimen de reducción de anticipos

Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Cristian Graf fue sobreseído en la causa por el presunto encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria libertaria

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"