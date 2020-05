El delantero de Nueva Chicago, Facundo Castillón, expresó este sábado que la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) debería "rever la situación", en referencia a la supresión de los descensos para la temporada 2021, argumento que utiliza la dirigencia futbolística para desmantelar buena parte de sus respectivos planteles.

"La determinación es apresurada. No se nos escuchó y la AFA tiene que rever la situación de no tener descensos por dos años, porque muchos jugadores nos quedaremos sin trabajo", sostuvo el atacante que llegó a la entidad de Mataderos, a principios de temporada.

La determinación que tomó el organismo que rige el fútbol local, de dar por terminada la temporada 2019-2020, repercute directamente en las vinculaciones que muchos de los jugadores tiene con sus clubes, ya que aquellos contratos que se vencen en junio próximo corren "serio riesgo" de no ser extendidos.

"Afecta a futbolistas de Primera División y del ascenso todo. Lucharemos para que los compañeros a los que se les termina el contrato se les extienda el mismo", aseguró el ex Godoy Cruz de Mendoza en declaraciones al programa Café Veloz (Radio Zónica).

image.png Facundo Castillón pidió a AFA que no se saquen los descensos.

Facundo Castillón, oriundo de Rosario y con 33 años, insistió en la versión de que "en su gran mayoría, el futbolista es un laburante y si no cobra, no puede pagar el alquiler o los impuestos. No estamos salvados económicamente", dijo.

El delantero, que vistió la camiseta de Racing en la temporada 2014-2015 (fue campeón con 12 partidos jugados y 2 goles), arribó a la entidad verdinegra que ocupaba provisoriamente la última colocación en la zona A del campeonato de la Primera Nacional, llegó de la mano del ex DT Rodolfo De Paoli.

"(Rodolfo) De Paoli me convenció de llegar por su manera de ver el fútbol y su modo de trabajar. Me marcó que era seguidor de las ideas de Jorge Almirón y eso a mi también me gustó", apreció.

"Estábamos en condiciones de recuperarnos y sacar los puntos suficientes como para garantizar que Chicago se quedase en la categoría. Todavía faltaban nueve fechas por jugar y nos teníamos mucha fe, porque jugadores de buen pie hay bastantes", aclaró el atacante, que inició su carrera en Argentino de Rosario, allá por 2005.