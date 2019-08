Attitude for Destruction Tributo a Guns N' Roses

El jueves 5 de septiembre, a las 21, Attitude for Destruction se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). El tributo más grande y completo de Latinoamérica a Guns N' Roses recreará una noche a puro '90s, donde también tocará Buey, banda hard rock integrada por los mismos músicos del triibuto realizando canciones de su autoría.

Anticipadas en venta:

-sistema Ticketway

-Credifé (Santa Fe, Rafaela y Esperanza),

-Nexon Santa Fe (sucursal Aristóbulo del Valle – sucursal Peatonal San Martín),

-Nexon Paraná (Centro),

-Nexon Santo Tomé.

-También se pueden comprar en boletería de Tribus, de miércoles a domingo desde las 18.

Formado en el año 2010, Attitude for Destruction es el show tributo a Guns N' Roses más grande y completo de Latinoámerica.

Un gran trabajo y dedicación permite al grupo recorrer los escenarios más importantes de Argentina. No sólo están muy bien logrados los personajes de cada integrante, sino que Attitude eleva la apuesta al punto de recrear videoclips en vivo: "November Rain" con la aparición de "la novia", el ataúd y los funebreros; "You could be mine" con uno de los momentos más fuertes, la aparición de un Terminator, bailarinas y una gran puesta en escena y sonido, sumado a más de 15 cambios de vestuario en Axl Rose.

Attitude for Destruction propone al público viajar en el tiempo para recorrer la carrera musical de Guns N' Roses en sus épocas doradas, los años '90.

Buey

Se formó en el año 2001 siguiendo el estilo hard rock. Entre sus bandas de referencia se encuentran Metallica, Aerosmith, AC/DC, Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam. Han realizado más de 1600 presentaciones recorriendo las rutas argentinas, entre recitales en formato covers y los de sus temas originales.

En 2009, Buey sacó su primer videoclip haciendo una versión en español de la canción "Patience" de Guns N' Roses, logrando un gran éxito y popularidad en YouTube.

A mediados de 2014, salió su primer disco titulado "Hasta la última gota", producido y gestionado por la misma banda de forma independiente (logrando que la editorial de Warner coloque su logo en el disco después de escuchar y aprobar el material).

A fines del 2017, el grupo lanzó el primer videoclip de un tema original, "Centinela". Este año los encuentra preparándose para entrar al estudio y grabar su segundo disco, mientras están filmando su segundo videoclip, "Porno rock".