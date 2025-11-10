Uno Santa Fe | Escenario | disco

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

La banda santafesina Caras Nuevas lanza su primer disco de estudio, titulado “Caos en los 20”, un trabajo que combina letras profundas con una estética sonora contemporánea. Ya se encuentra disponibles en plataformas digitales.

10 de noviembre 2025 · 00:14hs
Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

CARAS NUEVAS presenta su primer disco de estudio “CAOS EN LOS '20”. La banda santafesina Caras Nuevas, integrada por Tobías Merino y Valentín García Boechi, se consolidó rápidamente como una propuesta fresca dentro del circuito local desde su formación en 2024 en la ciudad de Santa Fe. Ahora, el dúo lanza su primer disco de estudio, titulado "Caos en los '20", un trabajo que combina letras profundas con una estética sonora contemporánea.

En menos de un año de trayectoria, la banda publicó tres canciones que se encuentran disponibles en plataformas digitales, demostrando su capacidad de conectar con el público y posicionándose como una de las bandas emergentes más prometedoras de la región.

Caos en los '20 marca un nuevo capítulo en su recorrido artístico. El álbum refleja la dualidad que caracteriza al proyecto: por un lado, la palabra y el mensaje; por otro, una sonoridad que oscila entre lo íntimo y lo expansivo. Su construcción de identidad es consciente y en constante evolución, proyectando un camino creativo con rumbo definido pero sin fórmulas rígidas.

Desde sus inicios, Caras Nuevas apostó al contacto directo con el público a través de presentaciones en importantes escenarios de Santa Fe, como Tribus Club de Arte, Hub, Sala La Moreno, entre otros. En estos espacios, la banda mostró su versatilidad, adaptándose tanto a formatos acústicos reducidos como a la formación completa, manejando dinámicas y climas distintos según el contexto.

Oficialmente, Caras Nuevas estrena Caos en los '20, su primer disco, en todas las plataformas digitales.

FICHA TÉCNICA

Producción, grabación y mezcla: Caras Nuevas en Marquín Estudios

Masterización: Cristian Giunta

Arte de tapa: Gianella Gallo

Fotografías de prensa: Alejandra Raselli

Dirección artística: Caras Nuevas & Guillermina Esper

Videos: Luka Vázquez

disco Caras Nuevas
Noticias relacionadas
efrain colombo presenta santa fe en canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Sofía Calvo llega a HUB con Es hora de hablar

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

cuenta regresiva para el show de erreway en santa fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Lo último

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

Último Momento
Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Scaloni convocó a un jugador que se destacó el fin de semana en la Premier League

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La Assal emitió un alerta alimentaria para la avena instantánea Dicomeré Sin Gluten

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La defensa de Juan Trigatti apelará la condena y buscará llegar a la Corte Suprema

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Ovación
Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: Fue un papelón para favorecer a Barracas Central

Eduardo Ramenzoni apuntó contra Darío Herrera: "Fue un papelón para favorecer a Barracas Central"

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: Este equipo mostró carácter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Torneo Oficial Prefederal: se vienen las semifinales del certamen

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Superlógico el tributo redondo llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL

Superlógico "el tributo redondo" llega a Tribus con su fiesta ricotera XXL