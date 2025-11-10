Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

La banda santafesina Caras Nuevas lanza su primer disco de estudio, titulado “Caos en los 20”, un trabajo que combina letras profundas con una estética sonora contemporánea. Ya se encuentra disponibles en plataformas digitales.

CARAS NUEVAS presenta su primer disco de estudio “CAOS EN LOS '20 ”. La banda santafesina Caras Nuevas, integrada por Tobías Merino y Valentín García Boechi, se consolidó rápidamente como una propuesta fresca dentro del circuito local desde su formación en 2024 en la ciudad de Santa Fe. Ahora, el dúo lanza su primer disco de estudio, titulado "Caos en los '20", un trabajo que combina letras profundas con una estética sonora contemporánea.

En menos de un año de trayectoria, la banda publicó tres canciones que se encuentran disponibles en plataformas digitales, demostrando su capacidad de conectar con el público y posicionándose como una de las bandas emergentes más prometedoras de la región.

Caos en los '20 marca un nuevo capítulo en su recorrido artístico. El álbum refleja la dualidad que caracteriza al proyecto: por un lado, la palabra y el mensaje; por otro, una sonoridad que oscila entre lo íntimo y lo expansivo. Su construcción de identidad es consciente y en constante evolución, proyectando un camino creativo con rumbo definido pero sin fórmulas rígidas.

Desde sus inicios, Caras Nuevas apostó al contacto directo con el público a través de presentaciones en importantes escenarios de Santa Fe, como Tribus Club de Arte, Hub, Sala La Moreno, entre otros. En estos espacios, la banda mostró su versatilidad, adaptándose tanto a formatos acústicos reducidos como a la formación completa, manejando dinámicas y climas distintos según el contexto.

Oficialmente, Caras Nuevas estrena Caos en los '20, su primer disco, en todas las plataformas digitales.

FICHA TÉCNICA

Producción, grabación y mezcla: Caras Nuevas en Marquín Estudios

Masterización: Cristian Giunta

Arte de tapa: Gianella Gallo

Fotografías de prensa: Alejandra Raselli

Dirección artística: Caras Nuevas & Guillermina Esper

Videos: Luka Vázquez